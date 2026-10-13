به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدی پور عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران درخصوص رزمایش جان‌فدا اظهار کرد: این رزمایش روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه با شعار «گیلان فدای ایران» و با هدف نمایش اقتدار، همبستگی ملی و آمادگی دفاعی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه لنگرود با اشاره به افراد شرکت کننده در این رزمایش، بیان کرد: ۱۸ قشر بسیج در سطح شهرستان لنگرود به همراه گردان‌های مختلف در این برنامه حضور خواهند داشت و تلاش شده است ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رزمایش به کار گرفته شود.

وی با اشاره به نقش مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور افزود: امنیت پایدار ایران حاصل همراهی مردم با نیروهای مسلح و دستگاه‌های مختلف است و حضور گسترده مردم در برنامه‌های ملی و دفاعی، جلوه‌ای از همبستگی ملی و آمادگی برای دفاع از کشور به شمار می‌رود.

جان‌فدا؛ جلوه‌ای از اقتدار و همبستگی ملی

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری این رزمایش بیان کرد: در مرحله نخست برنامه جان‌فدا در حوزه لنگرود، حدود ۶۰ هزار نفر از طریق سامانه پیامکی برای حضور اعلام آمادگی کرده بودند و برآورد اولیه برای برنامه پیش‌رو نیز بیش از ۲۰ هزار نفر است.

سرهنگ مهدی‌پور با تأکید بر ضرورت مشارکت اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: از جوانان، نوجوانان، خانواده‌ها و همه ظرفیت‌های مردمی برای حضور در این برنامه دعوت شده است تا بار دیگر همبستگی مردم گیلان در حمایت از ایران عزیز به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد فشارهای نظامی و رسانه‌ای علیه کشور گفت: در کنار مواجهه نظامی، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی نیز از ابزارهای دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است؛ ازاین‌رو، اصحاب رسانه در تبیین واقعیت‌ها، مقابله با اخبار نادرست و امیدآفرینی در جامعه نقش مهمی بر عهده دارند.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به اهمیت فعالیت رسانه‌ای در شرایط کنونی اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های بین‌المللی و عملیات روانی تلاش می‌کند مشکلات اقتصادی و معیشتی را به ابزاری برای ایجاد نارضایتی و تضعیف انسجام اجتماعی تبدیل کند؛ درحالی‌که رسانه‌های داخلی می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، در افزایش آگاهی عمومی و خنثی‌سازی این فضاسازی‌ها مؤثر باشند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، وحدت مردم و هدایت امام خمینی (ره) نقش مهمی در عبور کشور از شرایط دشوار داشت، امروز نیز حفظ همبستگی ملی و تقویت اعتماد عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سرهنگ مهدی‌پور همچنین از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای انعکاس رویدادهای شهرستان قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیشتر اصحاب رسانه در پوشش برنامه‌های رزمایش «جان‌فدا» شد.

جزئیات مسیر حرکت و برنامه‌های رزمایش در لنگرود

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود درباره جزئیات اجرایی این برنامه گفت: حرکت شرکت‌کنندگان از عصر سه شنبه آغاز می‌شود و پیش‌بینی شده است حاضران با سازمان‌دهی مشخص و در قالب ستون‌های ۹ نفره به سمت محل برگزاری مراسم حرکت کنند.

وی افزود: محل اصلی برگزاری مراسم در محدوده میدان انقلاب لنگرود، واقع در محدوده‌ای که پیش‌تر با نام میدان نماز شناخته می‌شد، پیش‌بینی شده است و برنامه‌های متنوعی از جمله قرائت قرآن، اجرای سرود و مداحی در این مراسم برگزار خواهد شد.

سرهنگ مهدی‌پور با اشاره به پیش‌بینی جایگاه ویژه برای خبرنگاران و عکاسان بیان کرد: تمهیداتی برای پوشش رسانه‌ای مراسم در نظر گرفته شده و موضوع تصویربرداری هوایی نیز در دست پیگیری است تا ابعاد حضور مردم و برنامه‌های رزمایش بهتر به تصویر کشیده شود.

وی با اشاره به مشارکت شهرها و بخش‌های مختلف شهرستان اضافه کرد: برای برگزاری این برنامه در نقاط مختلف لنگرود، از جمله چاف و چمخاله، کومله و شلمان نیز برنامه‌ریزی شده است.

محدودیت ترافیکی در برخی محورهای لنگرود

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود در ادامه از اعمال محدودیت ترافیکی در روز برگزاری رزمایش خبر داد و اعلام کرد: روز پنجشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶، مسیر میدان مسجد عرب‌زاده تا سه‌راه جاده چمخاله مسدود خواهد بود.

وی از شهروندان خواست با توجه به محدودیت‌های ترافیکی، برای تردد در محدوده یادشده برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و با عوامل اجرایی و انتظامی همکاری کنند.

سرهنگ مهدی‌پور در پایان گفت: از همه اقشار مردم دعوت می‌کنیم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و با شعار «گیلان فدای ایران» در این برنامه شرکت کنند و جلوه‌ای از وحدت، اقتدار و آمادگی دفاعی مردم را به نمایش بگذارند.