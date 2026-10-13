دری: کشتار غیرنظامیان با ادعاهای حقوق بشری آمریکا در تناقض است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی، با محکومیت اظهارات توهین‌آمیز وزیر امور خارجه آمریکا علیه ملت ایران اظهار کرد: ایران سرزمینی با پیشینه چند هزار ساله و میراثی ارزشمند در حوزه‌های فرهنگ، علم، تمدن و اندیشه است و هیچ مقام خارجی نمی‌تواند با سخنان تحقیرآمیز، جایگاه تاریخی و عزت این ملت را زیر سؤال ببرد.

وی افزود: تاریخ این سرزمین سرشار از تجربه‌های بزرگ، فراز و نشیب‌های تاریخی و شخصیت‌های تأثیرگذاری است که نام و نقش آنان در حافظه تمدن بشری ماندگار شده است؛ از این رو، شناخت جایگاه ایران نیازمند توجه به عمق تاریخی و فرهنگی این سرزمین است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به نقش ایران در تحولات تاریخی و دینی منطقه تصریح کرد: نام ایران با رویدادها و شخصیت‌های برجسته تاریخ پیوند خورده و این میراث را نمی‌توان با مواضع سیاسی، تبلیغات یا اظهارات توهین‌آمیز نادیده گرفت.

وی ادامه داد: بررسی روابط ملت‌ها و ارزیابی جایگاه تاریخی کشورها باید بر پایه اسناد و شواهد تاریخی صورت پذیرد.

آیت الله دری نجف آبادی تاکید کرد: مردم ایران در طول تاریخ با جنگ‌ها و دشواری‌های متعددی مواجه بوده‌اند، اما با تکیه بر هویت ملی، فرهنگ، ایمان و روحیه استقلال‌خواهی، موجودیت و عزت خود را حفظ کرده‌اند.

عملکرد آمریکا در جنگ‌ها با ادعاهای حقوق بشری آن همخوانی ندارد

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با انتقاد از عملکرد آمریکا در نقاط مختلف جهان گفت: بررسی حوادث و مداخلات این کشور در مناطقی همچون ویتنام، فلسطین و لبنان و پیامدهای انسانی جنگ‌ها، پرسش‌های جدی درباره ادعاهای حقوق بشری آمریکا مطرح می‌کند.

وی با اشاره به کشتار غیرنظامیان و کودکان در درگیری‌های منطقه‌ای و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: آنچه در فلسطین و لبنان رخ داده و همچنین شهادت کودکان مدرسه میناب و دیگر شهروندان در جریان حملات اخیر به ایران، ضرورت توجه جدی به حقوق غیرنظامیان و پیگیری مسئولیت عاملان این حوادث را نشان می‌دهد.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: حمایت از حقوق بشر نمی‌تواند صرفاً در سطح شعار و موضع‌گیری سیاسی باقی بماند، بلکه باید در رفتار و عملکرد دولت‌ها، به‌ویژه هنگام وقوع جنگ‌ها و بحران‌های انسانی، نمود عینی داشته باشد.

وی افزود: حمله به افراد بی‌دفاع و مراکز غیرنظامی، فارغ از محل وقوع آن، باید بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بررسی شود و هیچ طرفی نباید خود را فراتر از این معیارها بداند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تأکید کرد: نمی‌توان از یک سو مدعی دفاع از حقوق بشر بود و از سوی دیگر، در برابر کشته‌شدن مردم بی‌گناه، آوارگی خانواده‌ها و تخریب مناطق مسکونی سکوت کرد؛ چنین تناقضی ضرورت پاسخگویی و رسیدگی به اقدامات ناقض حقوق انسانی را دوچندان می‌کند.

عزت ملی ایران با اظهارات توهین‌آمیز خدشه‌دار نمی‌شود

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: مردم ایران با وجود فشارها و دشواری‌های مختلف، بر استقلال، تمامیت ارضی و حفظ عزت ملی خود پایبند هستند و صیانت از هویت تاریخی و منافع کشور، مستلزم وحدت، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری عمومی است.

وی با تأکید بر مسئولیت نخبگان و فعالان فرهنگی در قبال تحولات منطقه‌ای تصریح کرد: در برابر اهانت به هویت ملت‌ها و جنایت علیه مردم مظلوم، موضع‌گیری آگاهانه و مسئولانه ضرورت دارد و نباید اجازه داد روایت‌های یک‌سویه، واقعیت‌های تاریخی و رنج قربانیان جنگ‌ها را به حاشیه براند.

آیت الله دری نجف‌آبادی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و حوادث اخیر و قدردانی از حضور و همراهی مردم گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، فرهنگ، تاریخ و تجربه‌های خود، مسیر عزت و استقلال را دنبال می‌کند و اظهارات توهین‌آمیز مقام‌های خارجی نمی‌تواند از ارزش میراث تاریخی و تمدنی این سرزمین بکاهد.