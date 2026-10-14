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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

سریال «تاکسی» از ۲۹ مهر می‌آید؛ ۱۲ سفر با مجید صالحی و سروش صحت

سریال «تاکسی» از ۲۹ مهر می‌آید؛ ۱۲ سفر با مجید صالحی و سروش صحت

سریال «تاکسی» با فیلمنامه ای از سروش صحت و تهیه کنندگی مجید صالحی از ۲۹ مهر به پلتفرم می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، سریال «تاکسی» با انتشار پوستر نخستین قسمت خود، آماده عرضه در پلتفرم شد و از چهارشنبه ۲۹ مهر پخش می شود.

این مجموعه ۱۲ قسمتی، روزهای دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شود و در هر قسمت، مخاطب را همراه مسافری تازه به دل قصه‌ای متفاوت می‌برد.

«تاکسی» به کارگردانی حسن نوری، مجموعه‌ای اپیزودیک از روایت‌های کوتاه و مستقل است. قصه‌هایی برگرفته از زندگی روزمره، روابط انسانی و اتفاقات آشنایی که در مسیر یک سفر شکل می‌گیرند.

فیلمنامه این مجموعه را سروش صحت و ایمان صفایی نوشته‌اند، مجید صالحی تهیه‌کننده آن است و علی مصفا به‌عنوان مشاور هنری در شکل‌گیری پروژه حضور دارد.

پوستر نخستین سفر «تاکسی» را روح‌الله مختاری طراحی کرده است و سریال از پلتفرم شیدا عرضه می شود.

کد مطلب 6977914
عطیه موذن

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