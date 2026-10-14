به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، سریال «تاکسی» با انتشار پوستر نخستین قسمت خود، آماده عرضه در پلتفرم شد و از چهارشنبه ۲۹ مهر پخش می شود.

این مجموعه ۱۲ قسمتی، روزهای دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شود و در هر قسمت، مخاطب را همراه مسافری تازه به دل قصه‌ای متفاوت می‌برد.

«تاکسی» به کارگردانی حسن نوری، مجموعه‌ای اپیزودیک از روایت‌های کوتاه و مستقل است. قصه‌هایی برگرفته از زندگی روزمره، روابط انسانی و اتفاقات آشنایی که در مسیر یک سفر شکل می‌گیرند.

فیلمنامه این مجموعه را سروش صحت و ایمان صفایی نوشته‌اند، مجید صالحی تهیه‌کننده آن است و علی مصفا به‌عنوان مشاور هنری در شکل‌گیری پروژه حضور دارد.

پوستر نخستین سفر «تاکسی» را روح‌الله مختاری طراحی کرده است و سریال از پلتفرم شیدا عرضه می شود.