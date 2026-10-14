واکنش دانشگاه یاسوج به وضعیت غذای دانشجویان؛ پیمانکار تغییر کرد

سید کرامت هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری تهیه و طبخ غذا به پیمانکار جدید گفت: رضایت از طعم و کیفیت غذا به دلیل تفاوت ذائقه‌ها تا حدودی سلیقه‌ای است و امکان نارضایتی برخی دانشجویان وجود دارد.

وی افزود: رضایتمندی دانشجویان از غذا و خدمات به‌صورت هفتگی سنجیده می‌شود و با توجه به نارضایتی‌های گذشته، تغییر پیمانکار با هدف بهبود کیفیت و رعایت استانداردهای تهیه مواد اولیه و پخت انجام شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه یاسوج با تأیید اعتراض تعدادی از دانشجویان در روز گذشته، مدعی شد عوامل بیرونی و افرادی با انگیزه‌های مغرضانه با تحریک دانشجویان در شکل‌گیری تنش‌ها نقش داشته‌اند و به‌دنبال بدنام کردن دانشگاه هستند.

وی با اشاره به استفاده از مواد اولیه درجه‌یک و گوشت گرم در تهیه غذا عنوان کرد: نظارت بر کیفیت غذا به یک نفر محدود نمی‌شود و پیمانکار، ناظر، کارشناس تغذیه، مدیر داخلی و کارشناس بهداشت در این زمینه نقش دارند.

وی ادامه داد: فرم‌های نظارتی هفتگی در سه بخش بهداشتی، کمی و کیفی به‌صورت آنلاین بررسی می‌شوند و دوربین‌ها و ناظران نیز بر عملکرد پیمانکار نظارت دارند.

هاشمی علت تغییر پیمانکار قبلی را نارضایتی دانشجویان و دریافت پیام‌های متعدد در این زمینه دانست و گفت: این موضوع در جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه بررسی شد و در نهایت تصمیم بر تغییر پیمانکار برای بهبود شرایط و جلب رضایت دانشجویان گرفته شد.

احتمال پخت ناقص برخی غذاها وجود دارد

پیمانکار تغذیه دانشگاه نیز با اشاره به حجم غذای روزانه دانشگاه گفت: روزانه حدود دو هزار پرس غذا تهیه و توزیع می‌شود و احتمال دارد در میان این تعداد، برخی غذاها به‌طور کامل پخته نشده باشند.

معبود منصوری با اشاره به حاشیه‌های ایجادشده پس از انتشار تصاویر غذا در فضای مجازی، علت مشکل اخیر را عملکرد نیروی توزیع غذا عنوان کرد و افزود: در پی قصور صورت‌گرفته، با این نیرو برخورد شد و وی رسماً از کار کنار گذاشته شد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه به‌صورت روزانه و تازه تأمین می‌شود، اظهار کرد: کیفیت غذا نسبت به گذشته بهبود یافته و این تغییرات با هدف افزایش رضایت دانشجویان صورت گرفته است.

پیمانکار تغذیه دانشگاه یاسوج همچنین با انتقاد از آنچه بزرگ‌نمایی مشکلات در فضای مجازی خواند، گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با انگیزه‌های شخصی، تلاش‌های مجموعه را نادیده بگیرند و عملکرد آن را زیر سؤال ببرند.