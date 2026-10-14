به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، در دیدار با علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، پیگیری پروژه‌های عمرانی و مسائل مرتبط با زمین و مسکن استان را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی برگزار شد، مهم‌ترین مطالبات استان در حوزه زمین، مسکن، توسعه زیرساخت‌های شهری و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی مطرح شد.

استاندار خراسان شمالی در این دیدار با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی به ظرفیت‌ها و نیازهای استان اظهار کرد: توسعه متوازن و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار، مستلزم حمایت مؤثر دستگاه‌های ملی، تخصیص به‌موقع منابع و تسهیل فرآیندهای مرتبط با واگذاری زمین و اجرای پروژه‌های عمرانی است.

نوری با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف طرح‌های اولویت‌دار استان، پیگیری نهایی وضعیت زمین موسوم به پزشکان و مساعدت در تعیین تکلیف زمین‌های شرکت تعاونی دبیران واقع در حریم فرودگاه بجنورد را از موضوعات مورد تأکید در این نشست عنوان کرد.

همچنین موضوع تسریع در تعیین تکلیف نحوه مشارکت حوزه بازآفرینی شهری برای احداث سالن ورزشی در منطقه جوادیه بجنورد و فراهم‌سازی زمینه آغاز عملیات اجرایی این پروژه، تقویت پروژه های مسکن و شهرسازی از طریق مولدسازی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

در ادامه این دیدار، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به اهمیت پیگیری مطالبات استان‌ها در حوزه زمین و مسکن، بر ضرورت بررسی کارشناسی موضوعات مطرح‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های عمرانی خراسان شمالی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعامل نزدیک میان مجموعه مدیریتی استان و دستگاه‌های ملی می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع اجرایی و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها باشد، بر پیگیری موارد مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و مقررات و تلاش برای فراهم‌سازی زمینه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.