به گزارش خبرگزاری مهر، مجید بیجندی، مدیرکل هواشناسی استان، با اشاره به وضعیت بارش‌های تابستانه در ارتفاعات شرق هرمزگان اظهار کرد: مجموع بارش ثبت‌شده در ایستگاه هواشناسی سردشت بشاگرد طی تابستان ۱۴۰۵ به ۷۳.۶ میلی‌متر رسید که در مقایسه با میانگین ۸۶.۷ میلی‌متری دوره آماری، کاهش ۱۵ درصدی معادل ۱۳.۱ میلی‌متر را نشان می‌دهد.

وی افزود: شهرستان بشاگرد به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی، در فصل گرم سال تحت تأثیر فعالیت سامانه‌های مونسونی قرار می‌گیرد و بارش‌های ناشی از این سامانه‌ها نقش مهمی در تأمین منابع آب و بارش سالانه منطقه دارند.

بیجندی با بیان اینکه حدود ۳۷ درصد از مجموع بارش سالانه سردشت بشاگرد در فصل تابستان رخ می‌دهد، تصریح کرد: بررسی داده‌های ۱۵ سال گذشته ایستگاه هواشناسی سردشت بشاگرد نشان‌دهنده تغییرپذیری قابل‌توجه بارش‌های تابستانه است؛ به‌طوری‌که بیشترین بارش تابستانی این دوره با مقدار ۲۴۶.۹ میلی‌متر در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: کاهش فعالیت سامانه‌های مونسونی در ارتفاعات جنوب شرق کشور طی تابستان ۱۴۰۵، پیش‌تر در چشم‌اندازهای فصلی سازمان هواشناسی کشور مورد اشاره قرار گرفته بود.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی‌های فصلی ماهیتی احتمالاتی دارند و هدف از ارائه آن‌ها، کمک به برنامه‌ریزی و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در بخش‌هایی نظیر مدیریت منابع آب، کشاورزی و مدیریت بحران است.