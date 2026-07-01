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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

هشدار نارنجی هواشناسی در هرمزگان؛ فعالیت سامانه مونسونی تشدید می‌شود

هشدار نارنجی هواشناسی در هرمزگان؛ فعالیت سامانه مونسونی تشدید می‌شود

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۴ خبر داد و اظهار کرد: این هشدار در پی هشدارهای سطح زرد شماره ۱۵ و ۱۶ صادر شده و از بعدازظهر چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز و تا اواخر وقت جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به نوع مخاطره افزود: در این مدت، فعالیت سامانه مونسونی تشدید شده و بارش‌های همرفتی در پاره‌ای از نقاط شهرستان بشاگرد و ارتفاعات شرقی استان پیش‌بینی می‌شود که با رگبار باران، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و احتمال جاری شدن روان‌آب همراه خواهد بود.

حسن‌زاده منطقه اثر این سامانه را شهرستان بشاگرد و ارتفاعات شرقی استان هرمزگان اعلام کرد و گفت: این شرایط می‌تواند موجب طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی، جاری شدن سیلاب، آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک و اختلال در تردد محورهای کوهستانی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات، توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6876910

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