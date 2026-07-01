به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۴ خبر داد و اظهار کرد: این هشدار در پی هشدارهای سطح زرد شماره ۱۵ و ۱۶ صادر شده و از بعدازظهر چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز و تا اواخر وقت جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به نوع مخاطره افزود: در این مدت، فعالیت سامانه مونسونی تشدید شده و بارشهای همرفتی در پارهای از نقاط شهرستان بشاگرد و ارتفاعات شرقی استان پیشبینی میشود که با رگبار باران، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظهای و احتمال جاری شدن روانآب همراه خواهد بود.
حسنزاده منطقه اثر این سامانه را شهرستان بشاگرد و ارتفاعات شرقی استان هرمزگان اعلام کرد و گفت: این شرایط میتواند موجب طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی، جاری شدن سیلاب، آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای سبک و اختلال در تردد محورهای کوهستانی شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی، از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات، توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی را مدنظر قرار دهند.
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