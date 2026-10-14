به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، میزبان سعد بن عبدالله آل محمود الشریف، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار دولت قطر در تهران، در ساختمان مرکزی این وزارتخانه بود.

در این دیدار، دو طرف ضمن گفت‌وگو درباره روابط دوجانبه ایران و قطر، زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار دادند. همچنین ظرفیت‌های موجود برای گسترش تعاملات دو کشور در حوزه فناوری‌های دیجیتال و بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری در این بخش مورد توجه قرار گرفت.

بخش دیگری از این گفت‌وگو به همکاری‌های ایران و قطر در سازمان‌ها و مجامع تخصصی بین‌المللی اختصاص داشت. در این چارچوب، تعاملات دو کشور در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (ITU) و موضوعات مرتبط با کنفرانس سران مختار این اتحادیه از محورهای مورد بحث بود.

با توجه به جایگاه اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور در شکل‌دهی به سیاست‌ها و استانداردهای جهانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هماهنگی و تعامل میان کشورهای عضو در این نهاد می‌تواند زمینه مناسبی برای پیگیری دیدگاه‌ها و منافع مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌المللی فراهم کند.

کنفرانس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور، به‌عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری این اتحادیه، قرار است از ۱۸ آبان تا ۶ آذرماه سال جاری در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شود. این کنفرانس هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود و کشورهای عضو در آن درباره جهت‌گیری‌های راهبردی، اولویت‌های کاری و موضوعات مهم مرتبط با آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح جهان تصمیم‌گیری می‌کنند.

برگزاری این رویداد در قطر، فرصتی مهم برای تقویت دیپلماسی فاوا در منطقه و توسعه تعاملات میان کشورهای شرکت‌کننده به شمار می‌رود. در چنین فضایی، رایزنی‌های دوجانبه و گفت‌وگو درباره موضوعات مورد علاقه مشترک می‌تواند به شناخت بهتر دیدگاه‌ها، افزایش هماهنگی‌ها و گسترش همکاری‌های سازنده در مجامع بین‌المللی کمک کند.