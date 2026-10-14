به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد صبح چهارشنبه در دیدار صمیمانه با سیم‌بانان، مسائل و چالش‌های کاری نیروهای عملیاتی خطوط انتقال و توزیع برق را شنید و از نزدیک در جریان دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

در این نشست، سیم‌بانان با اشاره به دشواری فعالیت در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور استان، کمبود تجهیزات ایمنی، ضرورت بهبود حقوق و مزایا و نیاز به برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی تخصصی را از مهم‌ترین مطالبات خود عنوان کردند.

شرایط جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد و گستردگی مناطق کوهستانی، فعالیت نیروهای عملیاتی برق را با دشواری‌هایی همراه کرده است. سیم‌بانان در چنین شرایطی مسئولیت نگهداری شبکه، رسیدگی به اختلال‌ها و کمک به تداوم برق‌رسانی را بر عهده دارند؛ مسئولیتی که تأمین تجهیزات استاندارد و رعایت الزامات ایمنی در انجام آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرعامل شرکت توانیر نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای عملیاتی در تأمین برق پایدار، بر ضرورت توجه به مشکلات مطرح‌شده تأکید کرد و از پیگیری جدی مطالبات سیم‌بانان خبر داد.

این دیدار با هدف تقویت ارتباط مستقیم مدیران ارشد صنعت برق با نیروهای عملیاتی و شنیدن بی‌واسطه مسائل آنان برگزار شد؛ فرصتی برای طرح مشکلاتی که به‌طور مستقیم با شرایط کار، ایمنی و معیشت نیروهای صف ارتباط دارد.

تأمین تجهیزات ایمنی، بهبود شرایط کاری و معیشتی و برگزاری آموزش‌های تخصصی مستمر، از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ مطالباتی که پیگیری عملی آن‌ها می‌تواند ضمن حمایت از نیروهای عملیاتی، به افزایش ایمنی فعالیت‌ها و حفظ پایداری شبکه برق در مناطق کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد کمک کند.