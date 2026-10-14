۱۰۱ کشور در رقابت اسکار ۲۰۲۷؛ نیوزیلند در وقت اضافه نماینده فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی اسکرین، نود و نهمین مراسم اهدای جوایز اسکار که قرار است ۱۴ مارس ۲۰۲۷ در تئاتر دالبی در لس‌آنجلس برگزار شود، هنوز در حال تکمیل فهرست نمایندگان کشورهای مختلف است، در حالی که مهلت نهایی ثبت نام، یکم اکتبر (۹ مهر) بود.

از میان ثبت نام کنندگان، فهرستی شامل ۱۵ نامزد اولیه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ اعلام و ۵ نامزد نهایی ۲۱ ژانویه ۲۰۲۷ معرفی می‌شوند. در حالی که برای جوایز ۲۰۲۶ نمایندگان ۸۶ کشور واجد شرایط شناخته شدند، ۵ فیلم نامزد شده شامل «ارزش احساسی» (نروژ)، «یک تصادف ساده» (فرانسه)، «مامور مخفی» (برزیل)، «صراط» (اسپانیا) و «صدای هند رجب» (تونس) بودند.

پیش از این بریتانیا با «تمرین‌هایی برای یک انقلاب» مستندی از پگاه آهنگرانی، پس از پایان مهلت اعلام شده، راهی این رقابت شده است. در حالی که امسال تا به اینجا ۱۰۱ کشور نامزدهای خود را معرفی کرده‌اند، هنوز اسکار شمار واجدان شرایط را اعلام نکرده است.

نیوزیلند به عنوان آخرین کشوری که امسال راهی این رقابت شده است، «ماراما» اولین فیلم بلند تاراتو استاپارد، نویسنده و کارگردان نیوزیلندی ساکن بریتانیا را به عنوان نماینده خود برگزیده است. این فیلم در یورکشایر دوران ویکتوریا اتفاق می‌افتد و داستان یک زن جوان مائوری را دنبال می‌کند که از نیوزیلند به انگلستان احضار می‌شود و اینجاست که حقیقت وحشتناک میراث استعماری خود را کشف می‌کند.

در این فیلم که سال ۲۰۲۵ در تورنتو و همچنین زوریخ و سیتخس به نمایش درآمد، توبی استفنز، ارول شاند و امی مایرز بازی می‌کنند.

نیوزیلند اولین بار سال ۲۰۱۱ فیلمی را برای جایزه اسکار بهترین فیلم بلند بین‌المللی معرفی کرد. از آن سال تا به امروز، نیوزیلند ۸ فیلم راهی رقابت اسکار کرده است که هیچ یک از آنها نامزد نشده‌اند.