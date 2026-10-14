برداشت کشت دوم برنج در فریدونکنار آغاز شد

حمید کریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت کشت دوم برنج در شالیزارهای این شهرستان اظهار کرد: امسال پنج هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری فریدونکنار به کشت دوم اختصاص یافته است.

وی افزود: از مجموع اراضی زیر کشت، چهار هزار و ۸۰۰ هکتار به کشت مجدد برنج و ۸۵۰ هکتار به کشت رتون اختصاص دارد که این ظرفیت می‌تواند به افزایش تولید برنج در منطقه کمک کند.

کریمی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۲ هزار تن شلتوک از مزارع کشت دوم شهرستان برداشت شود، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شالیزارها پس از برداشت کشت اول، علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، می‌تواند در بهبود درآمد شالیکاران و رونق اقتصادی منطقه مؤثر باشد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار با تأکید بر اهمیت رعایت اصول فنی در مرحله برداشت خاطرنشان کرد: برداشت به‌موقع محصول و توجه به توصیه‌های کارشناسی، نقش مهمی در حفظ کیفیت شلتوک، کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری مزارع دارد.

وی در پایان گفت: ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی شهرستان، از جمله اقداماتی است که برای افزایش بهره‌وری و تقویت تولید در بخش کشاورزی دنبال می‌شود.