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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

استقرار جریانات جنوبی و شرجی در خوزستان

استقرار جریانات جنوبی و شرجی در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم استقرار جریانات جنوبی و مرطوب و افزایش شرجی در مناطق مختلف استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز دوشنبه هفته آینده همچنان استقرار جریانات جنوبی و مرطوب را نشان می‌دهد که به تناوب سبب افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهد شد.

وی افزود: همچنین با عبور ریزموج‌ها تا پایان هفته از فراز استان، شاهد ابرناکی و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهیم بود و با توجه به ماهیت فصل، احتمال رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای در دیگر مناطق استان نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا اوایل هفته آینده تغییرات دمایی محسوس نیست و در شبانه‌روز گذشته کشاورزی اهواز با دمای ۴۱.۸ و ایذه با دمای ۱۷.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

کد مطلب 6977649

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