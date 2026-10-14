استقرار جریانات جنوبی و شرجی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز دوشنبه هفته آینده همچنان استقرار جریانات جنوبی و مرطوب را نشان می‌دهد که به تناوب سبب افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهد شد.

وی افزود: همچنین با عبور ریزموج‌ها تا پایان هفته از فراز استان، شاهد ابرناکی و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهیم بود و با توجه به ماهیت فصل، احتمال رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای در دیگر مناطق استان نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا اوایل هفته آینده تغییرات دمایی محسوس نیست و در شبانه‌روز گذشته کشاورزی اهواز با دمای ۴۱.۸ و ایذه با دمای ۱۷.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.