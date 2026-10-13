محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد ریزموج‌ها تا پایان هفته جاری از فراز آسمان خوزستان عبور می‌کنند که پیامد آن افزایش ابر و احتمال رگبارهای نقطه‌ای توأم با رعدوبرق به‌ویژه در ارتفاعات استان خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط فصلی افزود: با توجه به ماهیت این فصل، وقوع رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای در دیگر مناطق دور از انتظار نیست و تا اوایل هفته آینده نیز افزایش رطوبت، شرجی و تشکیل مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی پدیده غالب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: این شرایط جوی توأم با افزایش رطوبت، به‌ویژه در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب‌شرقی، جنوب‌غربی، غربی و نواحی مرکزی استان تداوم دارد.

سبزه‌زاری در خصوص نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: رامشیر با دمای ۴۳ درجه و ایذه با دمای ۱۹.۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بودند و دمای فرودگاه اهواز نیز میان ۲۵.۲ و ۴۰.۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.