  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

رگبار نقطه‌ای و پدیده شرجی خوزستان را فرا می‌گیرد

رگبار نقطه‌ای و پدیده شرجی خوزستان را فرا می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به تداوم عبور ریزموج‌ها تا پایان هفته، از احتمال وقوع رگبارهای نقطه‌ای همراه با رعدوبرق و بازگشت پدیده شرجی در استان خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد ریزموج‌ها تا پایان هفته جاری از فراز آسمان خوزستان عبور می‌کنند که پیامد آن افزایش ابر و احتمال رگبارهای نقطه‌ای توأم با رعدوبرق به‌ویژه در ارتفاعات استان خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط فصلی افزود: با توجه به ماهیت این فصل، وقوع رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای در دیگر مناطق دور از انتظار نیست و تا اوایل هفته آینده نیز افزایش رطوبت، شرجی و تشکیل مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی پدیده غالب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: این شرایط جوی توأم با افزایش رطوبت، به‌ویژه در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب‌شرقی، جنوب‌غربی، غربی و نواحی مرکزی استان تداوم دارد.

سبزه‌زاری در خصوص نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: رامشیر با دمای ۴۳ درجه و ایذه با دمای ۱۹.۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بودند و دمای فرودگاه اهواز نیز میان ۲۵.۲ و ۴۰.۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

کد مطلب 6976564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها