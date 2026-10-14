  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

جشنواره انار ترشی در دازمیرکنده ساری برگزار می‌شود

جشنواره انار ترشی در دازمیرکنده ساری برگزار می‌شود

ساری -رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری از برگزاری سومین جشنواره انار ترشی در روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در روستای دازمیرکنده بخش رودپی جنوبی خبر داد.

قاسم قادری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره انار ترشی در روستای دازمیرکنده اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد با هدف تقویت نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های بومی و حمایت از تولیدکنندگان محلی انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا، نشست‌های هماهنگی با شورای اسلامی و دهیاری روستا، دبیر روستایی عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، بخشداری و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است تا زمینه برگزاری مناسب این جشنواره فراهم شود.

قادری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد فرهنگی بیان کرد: یکی از بخش‌های شاخص جشنواره امسال، رونمایی از لوح ثبت بازی سنتی و محلی «لینگ‌کشتی» یا «پا کشتی» با حضور مسئولان شهرستانی و استانی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری ادامه داد: اجرای بازی‌های بومی و محلی، موسیقی سنتی، مسابقات ورزشی و معرفی کارآفرینان و نخبگان محلی از دیگر برنامه‌های این جشنواره خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش چنین رویدادهایی در معرفی توانمندی‌های روستایی خاطرنشان کرد: در حاشیه جشنواره، ۴۰ غرفه برای عرضه محصولات صنایع‌دستی، غذاهای سنتی و انار ترشی برپا می‌شود تا علاوه بر معرفی فرهنگ و آداب‌ورسوم منطقه، فرصتی برای عرضه تولیدات محلی و حمایت از فعالان اقتصادی روستا فراهم شود.

این جشنواره روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در روستای دازمیرکنده از توابع بخش رودپی جنوبی شهرستان ساری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6977658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها