قاسم قادری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره انار ترشی در روستای دازمیرکنده اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد با هدف تقویت نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های بومی و حمایت از تولیدکنندگان محلی انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا، نشست‌های هماهنگی با شورای اسلامی و دهیاری روستا، دبیر روستایی عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، بخشداری و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است تا زمینه برگزاری مناسب این جشنواره فراهم شود.

قادری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد فرهنگی بیان کرد: یکی از بخش‌های شاخص جشنواره امسال، رونمایی از لوح ثبت بازی سنتی و محلی «لینگ‌کشتی» یا «پا کشتی» با حضور مسئولان شهرستانی و استانی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری ادامه داد: اجرای بازی‌های بومی و محلی، موسیقی سنتی، مسابقات ورزشی و معرفی کارآفرینان و نخبگان محلی از دیگر برنامه‌های این جشنواره خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش چنین رویدادهایی در معرفی توانمندی‌های روستایی خاطرنشان کرد: در حاشیه جشنواره، ۴۰ غرفه برای عرضه محصولات صنایع‌دستی، غذاهای سنتی و انار ترشی برپا می‌شود تا علاوه بر معرفی فرهنگ و آداب‌ورسوم منطقه، فرصتی برای عرضه تولیدات محلی و حمایت از فعالان اقتصادی روستا فراهم شود.

این جشنواره روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در روستای دازمیرکنده از توابع بخش رودپی جنوبی شهرستان ساری برگزار خواهد شد.