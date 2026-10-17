محکومیت ۱۸ میلیارد ریالی پرونده قاچاق سیگار در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قشلاقی اظهار کرد: پرونده خارج کردن یک‌هزار و ۲۷۹ باکس انواع سیگار از کشور برخلاف تشریفات قانونی، در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی گنبدکاووس مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر و مستندات قابل قبول از سوی متهم، اتهام انتسابی در این پرونده محرز شناخته شد و شعبه رسیدگی‌کننده، علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با اشاره به چگونگی تشکیل این پرونده گفت: گزارش تخلف از سوی پست و کنترل ریلی و زمینی گروهان مرزی اینچه‌برون به تعزیرات حکومتی شهرستان گنبدکاووس ارسال شد و پس از بررسی، رأی قانونی صادر شد.