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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

کالابرگ گروه دوم مشمولان طرح، فردا شارژ می‌شود

کالابرگ گروه دوم مشمولان طرح، فردا شارژ می‌شود

فردا شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از مرداد ماه اجرایی شد، فردا شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور یعنی خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ می‌شود.

در این ماه مبلغ کالابرگ برای برخی خانوارهای حمایتی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بنا بر اعلام سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است این افزایش برای حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شوند.

آخرین مهلت ثبت نام ساعت ۱۲ امشب ۲۴ مهر ماه اعلام شده اما این زمان قابل تمدید است.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

خرید اعتبار تخصیص داده شده در مهر ماه تا پایان آبان ماه اعلام شده است.

کد مطلب 6977675
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      28 5
      پاسخ
      چرا ،ماصفره
    • اهواز IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      5 1
      پاسخ
      کالابرگ برای مردم واریزکردن اماوقتی پول کاسب کار براش واریزنمیشه مغازه دار ازکجا پول میاره ،جنس بخره هیچ کس هم جوابگونیست
    • محدی IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      2 0
      پاسخ
      خوب
    • بهرام علی نژاد IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      7 1
      پاسخ
      چرابرای بعضی ها که در هک. پائین هستن پیامک نیامده مگراین طرح برای دهک های پائین این طرح کالابرگ نیست خوب پس برای من تو دهک 2هستم وحتی جانباز هستم نبایدبه من تعلق بگیره
    • ایران IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      10 1
      پاسخ
      ورشکست نشین یه وقت...
    • ارسلان نادی IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      13 0
      پاسخ
      باسلام من وخانواده ام نه حقوقی دریافت میکنیم نه بیمه ای هستیم یه منزل اوقافی ویه ماشین مدل 74رده خارج که گازوییل هم براش شارژنمیشه وبیکارتوکوچه افتاده بعددهک هشت یانه هستیم ایاعادلانه است؟
    • مصطفی فرخیانی IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      10 0
      پاسخ
      سلام اینجانب هیچ چیزی ندارم کارگر ساده ودهک نه وهشتم نه خانه وماشین کرایه نشین هستم بین خودم وخدا تنها زن ویک بچه‌دارم ویک بچه ۱۳ ساله داشتم براثرتصادف از بین رفت وهیچ دیه ازاو تعلق نگرفت چرا معیشتی بما تعلق نمی گیرد وچرا عدالت درکار نیست
    • حامد IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      6 2
      پاسخ
      من معلول هستم وزیر پوشش سازمان بهزیستی نه تنها اضافه نشده وقتی برای خود اظهاری داخل سایت میشم میگه شما مشمول نمیشین حتی اجازه خود اظهاری هم نمیده خیلی بد می کنین
    • شاهرخ IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      زیاد ول خرجی نکنین 300هزار تومن خیلی زیاده چجور خرجش کنیم
    • حمیدرضا IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      10 0
      پاسخ
      اصلا واریز نشد
    • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      25 6
      پاسخ
      برای من هرماه۲۵شارژمیشده الان شارژنشده چرا
      • پریا IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
        0 0
        کالا برگ من بیست و پنجم واریز میشد الان واریز نشده
    • بی IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام منم هرماه ۲۵گرفتم این ماه نیومده😐
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      واسه ما هم شارز نشده این ماه!!!
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      برای ما شارژ نشده چرا
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      هر ماه ۲۵ شارژ میشد امروز ۲۵ مهره شارژ نشده
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      امروز چک کردم ديدم نریختن
    • الی IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چرا کالابرگ واریز نشده؟مگه 25 واریز نمیشه؟

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