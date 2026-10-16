به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از مرداد ماه اجرایی شد، فردا شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور یعنی خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ می‌شود.

در این ماه مبلغ کالابرگ برای برخی خانوارهای حمایتی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بنا بر اعلام سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است این افزایش برای حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شوند.

آخرین مهلت ثبت نام ساعت ۱۲ امشب ۲۴ مهر ماه اعلام شده اما این زمان قابل تمدید است.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

خرید اعتبار تخصیص داده شده در مهر ماه تا پایان آبان ماه اعلام شده است.