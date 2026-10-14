به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر کوثری مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشست با خانه احزاب استان تهران، بر لزوم تعریف مجدد رسالت احزاب و دولت در شرایط کنونی کشور تاکید کرد. وی از احزاب خواست تا مسائل و مطالبات پراکنده جامعه را به صورت منسجم منتقل کنند.

کوثری اظهار کرد احزاب دیدگاه‌های انتقادی خود را با لحاظ شرایط موجود و تقویت همبستگی اجتماعی و وحدت ملی مطرح کنند. وی این وحدت را هم از بعد داخلی و هم از بعد بین‌المللی حائز اهمیت دانست.

وی تعامل وزارت کشور با احزاب طی دو سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: رابطه دولت و احزاب نباید رابطه مخالفت یا حمایت باشد، بلکه باید به سمت تعامل سازنده و حل مسائل هدایت شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر لزوم اولویت‌بخشی به وحدت ملی و منافع ایران، بالاتر از هرگونه رقابت سیاسی تاکید کرد و گفت: تفکیک میان اختلاف‌نظرهای سیاسی با منافع ملی، با توجه به شرایط کنونی، امری ضروری است و باید پیرامون مصالح عالیه کشور گرد هم آییم.

کوثری در بخش دیگری از سخنان خود به روند تغییرات در حوزه فعالیت احزاب اشاره کرد و گفت: روند ارائه کد شناسه احزاب تغییر کرده تا تسریع شود، زیرا می‌دانیم که نبود این شناسه، مشکلات فراوانی برای احزاب ایجاد می‌کند. وی از تدوین لایحه جدید احزاب با مشارکت صاحب‌نظران و فعالان سیاسی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با نهایی شدن این لایحه، شاهد تحول مهمی در قانون احزاب کشور، در کنار قانون تناسبی انتخاباتی باشیم.

تشکیل ۸۰ درصد خانه‌های احزاب در سراسر کشور

مدیرکل سیاسی وزارت کشور، از تشکیل ۸۰ درصد خانه‌های احزاب در سراسر کشور خبر داد و تاکید کرد: این موضوع به عنوان یک شاخص ارزیابی برای استانداران در تعامل با احزاب گنجانده شده است. وی این اقدام را گامی مهم در جهت تقویت تعاملات ذکر کرد.

کوثری با اشاره به نقش محوری خانه احزاب تهران به عنوان پیشانی احزاب کشور، بر لزوم ایفای نقش متفاوت، عمیق‌تر و موثرتر این نهاد تاکید کرد. وی همچنین خواستار تعامل جدی فرمانداران با خانه‌های احزاب در استان‌ها شد و بیان داشت: در صورت موفقیت این رویکرد، تلاش خواهد شد تا در سایر استان‌ها نیز به نحوی این مسئله پیگیری شود.

در این نشست محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز با اشاره به آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات، اعلام کرد: تمام تمهیدات لازم شامل توزیع تعرفه‌ها و اقلام مرتبط و همچنین دستگاه های احراز هویت و صندوق های اخذ رای الکترونیکی در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها فراهم شده است. وی همچنین با ذکر این نکته که کلیه فرایندها با هماهنگی با هیات مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی در حال اجراست، تاکید کرد: باتوجه به الکترونیکی بودن انتخابات شوراها در تهران و تناسبی بودن آن، از آمادگی برای به روز رسانی فهرست نامزدها پیش از زمان روز آخر رای خبر داد و بر آمادگی فنی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در شرایط فعلی تاکید کرد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور، با اشاره به اینکه وزارت کشور وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارد، اعلام کرد که ما منتظر تعیین تکلیف نهایی برای برگزاری انتخابات شوراها هستیم. وی با بیان اینکه آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در استان‌ها وجود دارد، تاکید کرد: فرایند آموزش اجرایی و فناوری انتخابات در حال انجام است و تربیت مدرس انتخابات به خوبی انجام شده است.

اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات با احزاب و خانه احزاب، این جلسات را موثر دانست و بیان داشت: برای اولین بار، احزاب از طریق ارائه فهرست‌های انتخاباتی، نقش سیاسی خود را بیش از گذشته اعمال خواهند کرد.

وی در خصوص انتخابات تناسبی شهر تهران، توضیح داد که در این روش، دیگر یک فرد نمی‌تواند در چندین فهرست قرار گیرد و باید بصورت نامزد فهرستی یا نامزد منفرد در رقابت انتخاباتی شرکت نماید و مردم نیز می توانند به صورت مشخص فهرست مورد نظر خود را انتخاب و یا به ترکیبی از نامزدهای فهرستی و منفرد تا سقف تعداد کرسی های شورای شهر تهران رای دهند. این امر به گفته وی، باعث جذابیت بیشتر فهرست‌ها و افزایش مشارکت مردمی خواهد شد.