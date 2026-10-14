ضرورت احداث پارک ۱۰ هکتاری در کوی زیتون زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مهدیون گفت:با توجه به تراکم جمعیتی این منطقه و شکل‌گیری سکونتگاه‌های اطراف، احداث این پارک از نیازهای ضروری ساکنان است که در برنامه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت. بر همین اساس، پروژه‌ها در قالب کوی‌ها و مجتمع‌های مسکونی طراحی شده‌اند و در فرآیند تهیه طرح‌ها، سرانه‌های عمومی و خدماتی مطابق ضوابط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در این طرح‌ها، کاربری‌های پشتیبان سکونت، از جمله فضاهای موردنیاز برای خدمات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، فضای سبز، پارک‌ها و فضاهای جمعی و تفریحی، متناسب با مقیاس و جمعیت پیش‌بینی‌شده و با رعایت ضوابط مربوط جانمایی شده‌اند.

مهدیون هدف از این رویکرد را فراهم‌کردن زمینه دسترسی ساکنان به خدمات موردنیاز و جلوگیری از شکل‌گیری مجموعه‌های مسکونی فاقد امکانات و خدمات متناسب عنوان کرد.

معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به مسئولیت اجرا و بهره‌برداری از خدمات شهری، تصریح کرد: تأمین خدمات شهری مسئولیتی بین‌بخشی است. وزارت راه و شهرسازی و مجریان طرح، در چارچوب وظایف و تعهدات خود، در تأمین زمین، آماده‌سازی و اجرای زیرساخت‌ها و خدمات مربوط نقش دارند و شهرداری نیز در محدوده وظایف قانونی خود، مسئولیت‌هایی در زمینه مدیریت شهری، فضاهای عمومی و خدمات شهری بر عهده دارد.

وی ادامه داد: تأمین و ارائه خدمات تخصصی مانند آموزش، بهداشت، ورزش و فرهنگ نیز با مشارکت و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و متناسب با نوع خدمت انجام می‌شود.

مهدیون با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: در کنار پیش‌بینی و رعایت سرانه‌های خدماتی در مرحله طراحی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تأمین، احداث، تجهیز و بهره‌برداری از این خدمات نیز اهمیت اساسی دارد؛ چراکه کیفیت سکونت تنها به ساخت واحد مسکونی وابسته نیست، بلکه به فراهم‌شدن مجموعه‌ای از خدمات و امکانات شهری در کنار آن بستگی دارد.

وی با اشاره به ضرورت احداث پارک مرکزی ۱۰ هکتاری در کوی زیتون زنجان گفت: با توجه به تراکم جمعیتی این منطقه و شکل‌گیری سکونتگاه‌های اطراف، احداث این پارک از نیازهای ضروری ساکنان که۷ که در برنامه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.

معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: طراحی پارک مرکزی کوی زیتون در بخشی که۷ مسئولیت آن بر عهده مجموعه اداره‌کل راه و شهرسازی بوده، انجام شده و مراحل تصویب طرح نیز طی شده است و موضوع اصلی در حال حاضر، قرار گرفتن پروژه در برنامه اجرایی و تعیین زمان‌بندی برای آغاز عملیات است.

مهدیون ادامه داد: احداث این پارک در برنامه‌های اجرایی قرار دارد، اما برای اعلام زمان دقیق آغاز عملیات باید موضوع از بخش‌های اجرایی پیگیری شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی کاربری‌های متنوع در طراحی این مجموعه اظهار کرد:۷ با توجه به وسعت این فضا و جمعیت قابل‌توجه منطقه، کاربری‌های فرهنگی، تجاری، انتظامی، مذهبی و ورزشی در طراحی مجموعه مورد توجه قرار گرفته است تا این فضای شهری، علاوه بر ایفای نقش به‌عنوان فضای سبز و تفریحی، بخشی از نیازهای خدماتی و اجتماعی ساکنان اطراف را نیز پاسخ دهد.

معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: طراحی این مجموعه با رویکرد ایجاد یک فضای عمومی چندمنظوره انجام شده است تا شهروندان ضمن بهره‌مندی از فضای سبز و امکانات تفریحی، امکان استفاده از خدمات و کاربری‌های موردنیاز خود را نیز داشته باشند.

وی با اشاره به پیش‌بینی زیرساخت‌های خدماتی در کوی زیتون افزود: در طراحی انجام‌شده، حدود ۱۱ موقعیت برای احداث مدرسه پیش‌بینی شده است که استفاده از تمام این ظرفیت‌ها به میزان نیاز واقعی جمعیت و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های مربوط بستگی دارد.

مهدیون ادامه داد: همچنین دو موقعیت برای احداث مسجد در این محدوده پیش‌بینی شده که عملیات احداث آن‌ها در حال انجام است. برای برخی دیگر از خدمات عمومی، از جمله کلانتری، نیز در طرح فضاهای لازم پیش‌بینی شده است.