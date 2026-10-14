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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

تحقق رویای ناتمام شهید دانش‌آموز یزدی؛ پاکت گلریزان به مقصد رسید

تحقق رویای ناتمام شهید دانش‌آموز یزدی؛ پاکت گلریزان به مقصد رسید

یزد — پدر و مادر شهیده دانش‌آموز «تیارا صادقی»، همزمان با سالروز تولد دختر شهیدشان، با اهدای ۱۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه، نیت خیرخواهانه او برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را محقق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان یزد، میلاد صادقی و نادیا طهرانی، پدر و مادر شهیده دانش‌آموز تیارا صادقی با حضور در ستاد مردمی دیه استان یزد، با اهدای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان زمینه آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت آن‌ها به آغوش خانواده را فراهم کردند؛ اقدامی ماندگار که برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره این کودک و تحقق آرزوی او انجام شد.

پدر و مادر این دانش‌آموز در تشریح انگیزه این کار خیر اظهار داشتند: تیارا دانش‌آموز مدرسه دخترانه امام حسین (ع) بود و زمانی که پاکت‌های گلریزان آزادی زندانیان در مدرسه توزیع شد، اشتیاق فراوانی برای مشارکت در این امر خداپسندانه داشت، اما با آغاز جنگ و غیرحضوری شدن مدارس، این فرصت از او گرفته شد.

متأسفانه پیش از آنکه تیارا فرصت مشارکت در این پویش را پیدا کند، بر اثر حوادث ناشی از جنگ به درجه شهادت نائل شد و امروز که سالروز تولد اوست، تصمیم گرفتیم با اهدای این مبلغ برای آزادی دو زندانی، نیتی را که دخترمان برای انجام آن شوق داشت محقق کنیم تا ثواب آن به روح وی برسد.

این روایت، داستان نیتی است که در روزهای سخت جنگ ناتمام ماند، اما امروز با دستان پرمهر پدر و مادر، به آزادی دو انسان و بازگشت امید به دو خانواده انجامید.

کد مطلب 6977744

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