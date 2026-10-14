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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

فینالیست‌های لیگ زورخانه‌ای مستعدین کشور شدند

فینالیست‌های لیگ زورخانه‌ای مستعدین کشور شدند

بیرجند- مقاومت بیرجند و آکادمی پهلوانی فینالیست‌های لیگ زورخانه‌ای مستعدین کشور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های لیگ ورزش زورخانه‌ای مستعدین کشور، تیم‌های مقاومت بیرجند و آکادمی پهلوانی با برتری برابر حریفان خود به دیدار پایانی راه یافتند.

مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های لیگ ورزش زورخانه‌ای مستعدین کشور با حضور چهار تیم برگزار شد و تیم‌ها در این مرحله برای صعود به دیدار نهایی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در گروه نخست، تیم مقاومت بیرجند با کسب ۲۶۱ امتیاز و تیم گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب با ۲۵۶ امتیاز به کار خود پایان دادند.

در گروه دوم نیز تیم آکادمی پهلوانی انتخاب با کسب ۲۷۸.۵ امتیاز و تیم فولاد مبارکه سپاهان با ۲۷۱ امتیاز، نتایج این مرحله را رقم زدند.

تیم‌های گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب و فولاد مبارکه سپاهان به‌طور مشترک عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها را کسب کردند و در دیدار فینال این رقابت‌ها، تیم‌های مقاومت بیرجند و آکادمی پهلوانی انتخاب برای کسب عنوان قهرمانی لیگ ورزش زورخانه‌ای مستعدین کشور به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا تکلیف قهرمان این دوره از مسابقات مشخص شود.

کد مطلب 6977755

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