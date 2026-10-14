به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، روز پنجشنبه در هفتمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان شرکت خواهد کرد.

این اجلاس روز ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی جمهوری آذربایجان و پشتیبانی دبیرخانه سیکا برگزار می‌شود و سران کشورها و دولت‌ها، نمایندگان کشورهای عضو و ناظران و همچنین سازمان‌های همکار در آن حضور خواهند داشت.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه رسمی سیکا، تقویت گفت‌وگو، اعتماد متقابل و همکاری سازنده، ارتقای صلح و امنیت و توسعه پایدار در آسیا از اهداف این نشست است.

خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان نیز گزارش داده‌اند که در این اجلاس، مسیرهای توسعه آتی سیکا و نقش این نهاد در گسترش همکاری‌های چندجانبه در منطقه اوراسیا بررسی خواهد شد.