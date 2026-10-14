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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

لاوروف به باکو می‌رود؛ همکاری‌های آسیایی در دستور کار اجلاس سیکا

لاوروف به باکو می‌رود؛ همکاری‌های آسیایی در دستور کار اجلاس سیکا

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور در اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا) در باکو شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، روز پنجشنبه در هفتمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان شرکت خواهد کرد.

این اجلاس روز ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی جمهوری آذربایجان و پشتیبانی دبیرخانه سیکا برگزار می‌شود و سران کشورها و دولت‌ها، نمایندگان کشورهای عضو و ناظران و همچنین سازمان‌های همکار در آن حضور خواهند داشت.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه رسمی سیکا، تقویت گفت‌وگو، اعتماد متقابل و همکاری سازنده، ارتقای صلح و امنیت و توسعه پایدار در آسیا از اهداف این نشست است.

خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان نیز گزارش داده‌اند که در این اجلاس، مسیرهای توسعه آتی سیکا و نقش این نهاد در گسترش همکاری‌های چندجانبه در منطقه اوراسیا بررسی خواهد شد.

کد مطلب 6977761

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