۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

لاوروف: غرب قصد دارد از طریق ارمنستان به روسیه آسیب بزند

وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که غرب قصد دارد ارمنستان را به اهرمی برای فشار بر مسکو تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: غرب در تلاش است تا ارمنستان را به اردوگاه ضد روسی بکشاند با این هدف که تا حد امکان به روسیه آسیب بزند.
وی افزود: جنگ در اوراسیا جریان دارد و درگیری‌های محلی در نقاط مختلف جهان در حال وقوع است.

دولت غربگرای ارمنستان با هدف بهبود شرایط اقتصادی، به اروپا و آمریکا نزدیک شده است. نزدیکی به بروکسل تاکنون فقط برای ایروان هزینه داشته است و جایگاه این کشور در منطقه به شدت تضعیف شده است.

شکست نظامی از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ، در کنار از دست دادن فرصت های تجاری و اقتصادی ناشی از همکاری با روسیه و دیگر کشورهای اوراسیا از جمله این آسیب هاست.

