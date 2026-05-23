لاوروف: غرب قصد دارد از طریق ارمنستان به روسیه آسیب بزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: غرب در تلاش است تا ارمنستان را به اردوگاه ضد روسی بکشاند با این هدف که تا حد امکان به روسیه آسیب بزند.

وی افزود: جنگ در اوراسیا جریان دارد و درگیری‌های محلی در نقاط مختلف جهان در حال وقوع است.

دولت غربگرای ارمنستان با هدف بهبود شرایط اقتصادی، به اروپا و آمریکا نزدیک شده است. نزدیکی به بروکسل تاکنون فقط برای ایروان هزینه داشته است و جایگاه این کشور در منطقه به شدت تضعیف شده است.

شکست نظامی از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ، در کنار از دست دادن فرصت های تجاری و اقتصادی ناشی از همکاری با روسیه و دیگر کشورهای اوراسیا از جمله این آسیب هاست.