اهدای اسناد مالکیت ۶ منطقه در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز چهارشنبه اسناد مالکیت ۶ منطقه در خوزستان با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار خوزستان، رئیس دادگستری استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان و جمعی دیگر از مسئولین اهدا شد.

در این مراسم، اسناد مالکیت شرکت هفت تپه پس از ۷۰ سال صادر شد. همچنین اسناد مالکیت کوی مدرس اهواز به درخواست اهالی منطقه خروسی بعد از ۴۰ سال صادر و تحویل شد.

اسناد مالکیت مستثنیات سد کارون ۳ و اداره اوقاف شهرستان رامشیر بیش از ۳۰ سال عدم تثبیت مالکیت اهدا شد.

همچنین سند محوطه باستانی شوش به درخواست اداره کل میراث فرهنگی خوزستان و اخذ مصوبه در شورای قضایی استان صادر و به دستگاه مربوطه اهدا شد.

براساس درخواست وزارت نیرو نیز به منظور اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و عمرانی نسبت به تملک اراضی زراعی واقع در بستر رودخانه در چند پلاک مختلف پیگیری انجام، اسناد آن صادر و اهدا شد.

در این مراسم، رونمایی از مرجع زمین پلاک های ثبتی خوزستان با هدف بروزرسانی و نقشه تقسیمات سیاسی و همچنین اصلاحات تقسیمات ثبتی خوزستان‌ انجام شد.

همچنین تفاهم نامه ای میان ثبت اسناد و املاک خوزستان و شهرداری اهواز برای تبادل اطلاعات مکانی جهت صدور اسناد مالکیت منعقد شد.