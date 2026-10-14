آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه زیرساخت برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه عملیات اجرایی پروژه توسعه زیرساخت برق با اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد؛ پروژه‌ای که به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، با توجه به شرایط تورمی و احتمال افزایش هزینه‌ها، تأمین منابع مالی آن متناسب با نیازهای اجرایی تا پایان کار ادامه خواهد داشت.

محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به محرومیت‌های استان و ضرورت توسعه زیرساخت‌های برق اظهار کرد: حق مردم شریف، دلسوز و محروم این استان است که از زیرساخت‌های مناسب و درخور شأن خود بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر طرح‌های توسعه‌ای افزود: مقرر شده است حداقل هر دو ماه یک جلسه برای بررسی مسائل و تسریع در روند توسعه زیرساخت برق استان برگزار شود تا موانع موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

تأمین منابع مالی تا تکمیل پروژه

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیارد تومانی به‌تنهایی پاسخگوی تمام هزینه‌های پروژه نیست، بر ضرورت تأمین منابع متناسب با هزینه‌های نهایی تأکید کرد.

با توجه به شرایط تورمی و تفاوت برآوردهای اولیه با هزینه‌های نهایی اجرا، تأمین اعتبار موردنیاز در مراحل مختلف پروژه در دستور کار قرار دارد تا محدودیت منابع مالی مانع پیشرفت و تکمیل طرح نشود.

همچنین توسعه شبکه برق، احداث و تقویت پست‌ها، تأمین نیازهای ساختمانی، خدمات اداری و لجستیکی و تقویت ناوگان سبک و سنگین از جمله محورهای همکاری برای بهبود زیرساخت‌های برق استان عنوان شده است.

در همین راستا، با توجه به محدودیت منابع وزارت نیرو، تلاش‌هایی برای جذب اعتبارات و منابع مالی از مسیرهای مختلف، از جمله همکاری سایر استان‌ها، دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در حال انجام است.

انرژی خورشیدی؛ ظرفیت مغفول سرمایه‌گذاری

اله‌داد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد در حوزه انرژی خورشیدی، توسعه این بخش را از برنامه‌های مهم استان دانست.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این مراسم، ظرفیت توسعه انرژی خورشیدی در دولت چهاردهم رشد هشت‌برابری داشته و هم‌زمان با این برنامه، یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵۰ کیلووات نیز به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: دولت در حوزه انرژی خورشیدی کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاران از طریق بورس انرژی و تابلوی سبز است.

وی افزود: سرمایه‌گذاران در صورت تهیه یا اجاره زمین مناسب برای اجرای طرح‌های خورشیدی، می‌توانند از حمایت‌ها و همکاری‌های لازم در چارچوب امکانات موجود بهره‌مند شوند.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند علاوه بر کمک به تأمین برق، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی استان در تولید انرژی پاک را فراهم کند.

قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق

مدیرعامل شرکت توانیر در بخش دیگری از این مراسم با اشاره به همکاری مردم استان در روزهای گرم سال، از همراهی مشترکان در مدیریت مصرف برق قدردانی کرد.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده، محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه برق نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که همراهی مردم در مدیریت مصرف و تلاش برای تأمین پایدار برق را برجسته می‌کند.

اله‌داد ابراز امیدواری کرد این همکاری در فصل سرد سال نیز ادامه یابد تا با مدیریت مصرف و همراهی مشترکان، تأمین برق پایدار برای بخش‌های مختلف استان با شرایط مطلوب‌تری دنبال شود.