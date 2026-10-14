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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

متخلفان صید غیرمجاز در شهرستان کوهرنگ دستگیر شدند 

متخلفان صید غیرمجاز در شهرستان کوهرنگ دستگیر شدند 

کوهرنگ-رئیس اداره محیط زیست شهرستان کوهرنگ گفت: طی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط‌زیست در شهرستان کوهرنگ، متخلفان صید غیر مجاز ماهی، حین صید در رودخانۀ نازی در بخش بازفت شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یوسفی رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوهرنگ گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست در شهرستان کوهرنگ حین گشت و کنترل در بخش بازفت متوجه صیادانی شدند که بصورت غیر مجاز اقدام به صید ماهی در رودخانه نازی در این بخش می‌کردند، لذا با هوشیاری و دقت لازم موفق به دستگیری این متخلفان شدند.

وی افزود: از این صیادان غیر مجاز ادوات شکار وصید و تعداد زیادی ماهی کشف، ضبط و پرونده آنها برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

یوسفی در پایان تصریح کرد: مردم شریف استان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف شکار و صید از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ حفاظت محیط‌زیست استان گزارش‌های خود را در هر ساعت از شبانه‌روز ارسال کنند.

کد مطلب 6977843

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