متخلفان صید غیرمجاز در شهرستان کوهرنگ دستگیر شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یوسفی رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوهرنگ گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست در شهرستان کوهرنگ حین گشت و کنترل در بخش بازفت متوجه صیادانی شدند که بصورت غیر مجاز اقدام به صید ماهی در رودخانه نازی در این بخش می‌کردند، لذا با هوشیاری و دقت لازم موفق به دستگیری این متخلفان شدند.

وی افزود: از این صیادان غیر مجاز ادوات شکار وصید و تعداد زیادی ماهی کشف، ضبط و پرونده آنها برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

یوسفی در پایان تصریح کرد: مردم شریف استان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف شکار و صید از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ حفاظت محیط‌زیست استان گزارش‌های خود را در هر ساعت از شبانه‌روز ارسال کنند.