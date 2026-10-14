نتایج اولیه فلوشیپ علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ اعلام شد؛ جزئیات مرحله دوم

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مرحله اول آزمون کتبی ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و پذیرفته شدگان این مرحله می توانند برای دیدن نتایج به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

همچنین شرایط انتخاب محل پذیرفته شدگان آزمون کتبی و شرایط آزمون مرحله دوم (مصاحبه) ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ اعلام شده است.

پذیرش داوطلبان در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه (به ترتیب ۶۰ و ۴۰ درصد) انجام خواهد شد.

از نمره آزمون مصاحبه، ۲۰ نمره به توانمندی های تخصصی، ۸ نمره به سوابق پژوهشی و ۱۲ نمره به سوابق آزمایشگاهی اختصاص می یابد.

در این مصاحبه موارد زیر در نظر گرفته می شود:

- ویژگی ها و توانمندی های داوطلبان در امور مربوط به اداره آزمایشگاه

- سابقه فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی به عنوان همکار و یا مسئول فنی

- فعالیت های علمی و پژوهشی بر اساس آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (سوابق پژوهشی ۱۰ سال اخیر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت).

لازم است داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول، در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به انتخاب محل گذراندن دوره به ترتیب اولویت خود، از بین دانشگاه های علوم پزشکی اهواز ۳ ظرفیت، ایران ۴ ظرفیت، اصفهان ۳ ظرفیت، تهران ۴ ظرفیت، شیراز ۲ ظرفیت، گلستان ۲ ظرفیت و مشهد ۲ ظرفیت اقدام کنند.

توجه: طبق تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص هزینه آزمون ها، هزینه شرکت در آزمون مصاحبه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال است.

نکات قابل توجه در خصوص مقالات:

- مقالات بر اساس آیین نامه های ارتقای وزارت بهداشت و صرفاً فعالیت های ۱۰ سال اخیر پذیرفته می شود.

- بانک معتبر ایندکس مقالات شامل ISI، PubMed و Scopus مشخص شود.

- Impact Factor (IF) مقالات مشخص شود.

- نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.

- چنانچه داوطلبان در مقاالت مروری (Review) به مقالات خود استناد کرده اند، مشخص (Highlight) کنند.

نکات قابل توجه در خصوص کتاب:

- شناسنامه کتاب (شامل ناشر کتاب، تعداد صفحات و ...) کامل باشد.

- کتاب هایی که تحت نظارت داوطلب نوشته شده اند، فاقد امتیاز برای داوطلب است.

- کتاب های گردآوری شده یا تدوین شده در زمینه آزمون ها، فاقد امتیاز است.

نکات قابل توجه در خصوص سوابق فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی:

- ضروری است داوطلبان گواهی معتبر که مدت زمان فعالیت به روشنی قید شده باشد را در روز مصداحبه به همراه داشته و ارائه کنند.

زمانبندی و نحوه بارگذاری مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی و نیز زمان و محل مصاحبه

داوطلبان باید مستندات و مدارک ذیل را از روز چهارشنبه ۲۲ مهر تا روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjesp.ir بارگذاری کرده و اصل آنها را در روز برگزاری مصاحبه به همراه یک عدد CD که حاوی تمامی مستندات و مدارک بارگذاری شده است با برچسب مشخصات (نام و نام خانوادگی داوطلب) به مسئول مربوطه تحویل دهند.

دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه نیز در بازه زمانی ۲۷ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی امکانپذیر خواهد بود.

توجه: محل برگزاری آزمون مصاحبه، مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در خیابان انقالب، خیابان قدس، نرسیده به خیابان پورسینا، درب شرقی دانشکده دندانپزشکی است. با توجه به اینکه مصاحبه در روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود، داوطلبان به زمان دقیق حضور خود که بر روی کارت ورود به جلسه مصاحبه درج میشود دقت کنند و در نوبت مربوط به خود در محل مصاحبه حضور یابند.

تذکر مهم: به همراه داشتن کارت ورود به جلسه مصاحبه و کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) در روز مصاحبه الزامی است.

الف -سوابق علمی پژوهشی شامل مستندات مربوط به:

- مقالات (بر اساس آیین نامه های ارتقای وزارت بهداشت و صرفاً فعالیت های ۱۰ سال اخیر بررسی می شود)

- کتاب (تالیف، ترجمه و ویرایش علمی) در رشته تخصصی

- تدریس واحدهای آموزشی (تئوری – عملی- کارآموزی در عرصه)

- مستندات مربوط به شرکت و برگزاری کارگاه ها، سمینارها و وبینارهای مربوط به رشته تخصصی

مستندات علمی، پژوهشی و اجرایی

ب- سوابق فعالیت فنی و اجرایی

- مسئول فنی آزمایشگاه بالینی با پروانه قانونی

- مسئول فنی بخش های تخصصی آزمایشگاه بالینی با ارائه مستندات و مدارک مورد نیاز از معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

- سابقه فعالیت در آزمایشگاه های بیمارستانی، پلی کلینیک ها، کلینیک ها و مراکز بهداشتی و درمانی

- راه اندازی بخش های آزمایشگاهی/ تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه بالینی با گواهی معتبر از مراجع قانونی

- سوپروایزر یا ناظر فنی آزمایشگاه/ سرپرست بخش های اصلی آزمایشگاه بالینی

- مسئول کنترل کیفیت/ بهداشت و ایمنی/ نظام اطالعات آزمایشگاه

تذکر: کلیه گواهی های اشتغال (به جز پروانه قانونی، حکم کارگزینی و سابقه بیمه معتبر) باید با سربرگ مرکز و شماره تلفن ثابت، مهر و امضا قانونی و قابل استعلام باشد. به گواهی های فاقد شرایط مذکور هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد.