به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ۷۰ هزار موتور کولر آبی پرمصرف در استان یزد، در قالب تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان مهان، توسن، پست‌بانک ایران و شرکت‌های همگام به‌صورت رایگان با موتورهای کم‌مصرف BLDC جایگزین می‌شوند.

آیین امضای تفاهم‌نامه مشترک چهارجانبه میان پست‌بانک ایران و شرکت‌های «همگام»، «مهان» و «توسن»، با هدف اجرای طرح‌های کلان بهینه‌سازی مصرف انرژی و جایگزینی تجهیزات پرمصرف، در مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

این مراسم با حضور محمدعلی شاه‌حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد، حمید بنائیان، مدیرعامل پست‌بانک ایران، سیدولی‌الله فاطمی اردکانی، بنیانگذار توسن و رئیس هیئت‌مدیره مهان و محمدامین آگاه نماینده ساتبا برگزار شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، در گام نخست ۷۰ هزار موتور کولر آبی پرمصرف در استان یزد به‌صورت رایگان با موتورهای کم‌مصرف BLDC جایگزین خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش مصرف برق در فصل گرم سال داشته باشد.

اجرای طرح‌های کلان بهینه‌سازی مصرف انرژی، از جمله جایگزینی تجهیزات فرسوده و پرمصرف، علاوه بر کمک به حفظ منابع ملی، با ایجاد الگوهای اقتصادی و تأمین مالی مناسب می‌تواند به کاهش هزینه‌های خانوارها و افزایش بهره‌وری در سطح جامعه منجر شود. اجرای این طرح در استان یزد بر عهده مجموعه مهان خواهد بود.

مهان فعالیت خود را از سال ۱۴۰۲ در استان یزد و با تمرکز بر مصرف هوشمند گاز آغاز کرد و طی این مدت توانسته است دامنه فعالیت خود را به ۲۰ استان دیگر کشور گسترش دهد. این مجموعه اکنون با توسعه فعالیت‌های خود در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، در طرح جایگزینی موتورهای کولرهای آبی نیز مشارکت خواهد داشت.

استان یزد دارای حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کولر آبی است که بخش قابل توجهی از آن‌ها از موتورهای پرمصرف استفاده می‌کنند. جایگزینی این موتورها با موتورهای کم‌مصرف BLDC می‌تواند گامی مؤثر در کاهش مصرف برق، مدیریت ناترازی انرژی و افزایش بهره‌وری تجهیزات سرمایشی استان باشد.

در این مراسم، سیدولی‌الله فاطمی اردکانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های بزرگ ملی در حوزه انرژی، هدف‌گذاری برای جایگزینی ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت با موتورسیکلت‌های برقی را از دیگر اقدامات تحول‌آفرینی دانست که می‌تواند در کاهش مصرف انرژی، آلودگی هوا و جبران بخشی از ناترازی‌های موجود مؤثر باشد.

این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی مهم در مسیر توسعه طرح‌های نوین بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان یزد دانست؛ طرح‌هایی که با تکیه بر فناوری، مدل‌های تأمین مالی و مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی، به دنبال تبدیل صرفه‌جویی انرژی به یک الگوی اقتصادی پایدار هستند.

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