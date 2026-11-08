به گزارش خبرنگار مهر، افزایش مصرف برق در دوره اوج بار، به‌ویژه در بخش سرمایش، ضرورت استفاده از تجهیزات پربازده و کاهش مصرف برق کولرهای فرسوده را افزایش داده است. در همین راستا، طرح جایگزینی ۱۰۵ هزار دستگاه کولر گازی فرسوده با تجهیزات پربازده در چارچوب بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در حال اجراست که برای آن کاهش حدود ۱۸۰ مگاواتی توان مصرفی شبکه هدف‌گذاری شده است.

مونا وثوقی‌فرد، معاون مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به نحوه تأمین مالی این پروژه اظهار کرد: منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح به‌طور کامل از سوی سرمایه‌گذار بخش خصوصی تأمین می‌شود و سازوکار بازگشت سرمایه نیز بر اساس ارزش صرفه‌جویی انرژی حاصل از اجرای پروژه طراحی شده است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی این پروژه از محل منابع بخش خصوصی انجام می‌شود، افزود: در چارچوب بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، سرمایه‌گذار منابع مالی خود را به‌جای احداث ظرفیت جدید تولید برق، برای جایگزینی تجهیزات فرسوده و کاهش مصرف انرژی به کار می‌گیرد.

وثوقی‌فرد با اشاره به اینکه در این طرح نیازی به تأمین مستقیم منابع مالی از سوی دولت برای سرمایه‌گذاری اولیه نیست، گفت: سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های کاهش مصرف را فراهم می‌کند و بازگشت سرمایه نیز از محل ارزش صرفه‌جویی انرژی محقق می‌شود.

تعویض ۱۵ هزار کولر و صرفه‌جویی ۱۱۴ میلیون کیلووات‌ساعتی برق

بر اساس آمار اعلام‌شده از روند اجرای پروژه، تاکنون ۱۵ هزار دستگاه کولر گازی فرسوده با تجهیزات پربازده جایگزین شده است. اجرای این مرحله از طرح، کاهش ۲۵.۷ مگاواتی توان مصرفی شبکه برق را به همراه داشته است.

همچنین میزان صرفه‌جویی سالانه انرژی حاصل از جایگزینی این تعداد کولر حدود ۱۱۴ میلیون کیلووات‌ساعت برآورد شده است. این میزان صرفه‌جویی از نظر انرژی سالانه، معادل تولید یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تقریبی ۶۹.۵ مگاوات عنوان شده است.

مقایسه میزان صرفه‌جویی انرژی با ظرفیت نیروگاه خورشیدی، بیانگر آن است که جایگزینی تجهیزات سرمایشی پرمصرف می‌تواند بخشی از نیاز به تولید برق را از طریق کاهش تقاضا جبران کند؛ هرچند میزان اثرگذاری نهایی این طرح به تعداد تجهیزات جایگزین‌شده و عملکرد واقعی کولرهای جدید در دوره بهره‌برداری بستگی دارد.

هدف‌گذاری برای کاهش ۱۸۰ مگاواتی توان مصرفی شبکه

برنامه اجرایی این پروژه جایگزینی مجموعاً ۱۰۵ هزار دستگاه کولر گازی فرسوده را در بر می‌گیرد و بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، تکمیل آن می‌تواند حدود ۱۸۰ مگاوات از توان مصرفی شبکه برق را کاهش دهد.

اجرای این طرح در شرایطی دنبال می‌شود که مدیریت مصرف برق در کنار توسعه ظرفیت تولید، یکی از محورهای مقابله با ناترازی برق به شمار می‌رود. بخش سرمایش به‌ویژه در دوره گرم سال سهم قابل‌توجهی در افزایش بار شبکه دارد و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف‌تر می‌تواند از طریق کاهش تقاضا، فشار واردشده به شبکه در ساعات اوج مصرف را محدود کند.

در این پروژه، تأمین سرمایه اولیه بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته و بازگشت سرمایه از محل ارزش صرفه‌جویی انرژی پیش‌بینی شده است؛ مدلی که میزان توجیه اقتصادی آن به هزینه جایگزینی تجهیزات، میزان صرفه‌جویی واقعی و نحوه محاسبه و تسویه ارزش انرژی صرفه‌جویی‌شده وابسته است.