تعویض ۶۸۹۷ کنتور معیوب برق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی در سی‌وچهارمین مانور هوشمند تلفات انرژی برق که در شهرستان اردکان و با ارتباط تصویری با شرکت توانیر برگزار شد، با تشریح عملکرد این طرح اظهار کرد: در این مدت، ۶ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا و ۲۷۶ دستگاه ماینر غیرمجاز جمع‌آوری شد.

وی افزود: در بخش کنترل مصارف، ۲ هزار و ۴۹۳ مورد تست چاه‌های آب و پمپاژ کشاورزی، ۴ هزار و ۱۰۶ مورد بازدید از مشترکان دیماندی و ۶ هزار و ۳۰۶ مورد نصب کنتور برای مشترکان جدید انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، رسیدگی به ۲۳ مورد استفاده غیرمجاز از برق توسط دستفروشان و اصناف سیار، بازدید و تست ۸۵۴ مسجد و مرکز مذهبی و نصب هزار و ۱۴ کنتور محدودکننده توان مصرفی را از دیگر اقدامات برشمرد.

جلیلی ادامه داد: در این بازه، ۳۱ هزار و ۹۹۷ مورد از مشترکان دارای بیش از سه دوره عدم قرائت کاهش یافت و ۲ هزار و ۲۴۲ دستگاه ساعت نجومی تنظیم شد. همچنین ۱۷ هزار و ۱۵۶ چراغ شبکه‌های روشنایی شهری، جاده‌ای و پارک‌ها در چارچوب برنامه‌های تعدیل بار مورد توجه قرار گرفت.

وی تبدیل ۱۰۸ کیلومتر سیم به کابل خودنگهدار، نصب ۹۹ دستگاه ترانسفورماتور و ایجاد ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت را از دیگر اقدامات انجام‌شده برای اصلاح شبکه و مدیریت بار برق استان عنوان کرد.