https://mehrnews.com/x3dkgq ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵ کد مطلب 6977913 ورزش فوتبال ایران ورزش فوتبال ایران ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵ زمان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مشخص شد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون، مجمع آتی فدراسیون روز چهارشنبه ۹ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد. کد مطلب 6977913 کپی شد مطالب مرتبط اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال به نقش فعال بانوان تاکید دارد برچسبها فدراسیون فوتبال ایران مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
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