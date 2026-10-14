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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

زمان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مشخص شد

زمان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مشخص شد

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون، مجمع آتی فدراسیون روز چهارشنبه ۹ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6977913

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