زمان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون، مجمع آتی فدراسیون روز چهارشنبه ۹ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.