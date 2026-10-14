سیل به ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مینودشت خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مصطفی‌لو عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به ابعاد خسارات سیلاب اظهار کرد: از ابتدای بارندگی‌ها، دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران در آماده‌باش قرار گرفتند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده انجام شد.

فرماندار مینودشت با اشاره به خسارات بخش کشاورزی افزود: علاوه بر آسیب به اراضی زراعی، مزارع کلزا و زعفران نیز خسارت دیده‌اند و در بخش زیرساخت‌های روستایی، راه‌های کوهستانی و جاده‌های بین مزارع با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند.

فرماندار مینودشت با اشاره به اختلال در خدمات زیربنایی شهرستان گفت: در ساعات اولیه وقوع سیلاب، برق حدود ۲۰ روستا قطع شد که با تلاش شبانه‌روزی نیروهای شرکت توزیع نیروی برق، برق تمامی روستاهای کوهستانی طی ۲۴ ساعت برقرار شد.

وی ادامه داد: در حوزه آب شرب نیز ۱۸ روستا با قطعی آب مواجه شدند و تأمین آب شهر دوزین و ۹ روستای دیگر نیز دچار اختلال شد که بخش عمده مشکلات در ۲۴ ساعت نخست برطرف شد و پیگیری برای رفع مشکلات باقی‌مانده ادامه دارد. اختلال در شبکه تلفن نیز با اقدامات انجام‌شده برطرف شده است.

مصطفی‌لو با اشاره به خسارات واردشده به واحدهای مسکونی اظهار کرد: گزارش‌های اولیه از آب‌گرفتگی و تخریب تعدادی از واحدهای مسکونی حکایت دارد و چند تیم ارزیابی بنیاد مسکن برای بررسی میدانی میزان خسارات و ثبت آسیب‌ها در منطقه مستقر شده‌اند.

وی با بیان اینکه ارزیابی خسارات در بخش‌های مختلف همچنان ادامه دارد، افزود: خسارات حوزه منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و سایر زیرساخت‌ها نیز در دست بررسی است و جلسات متعددی با حضور مدیران استانی، مدیرکل مدیریت بحران استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برای هماهنگی اقدامات و مدیریت شرایط برگزار شده است.

وی با تأکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در کاهش خسارات انسانی اظهار کرد: با توجه به هشدارها و آمادگی قبلی دستگاه‌های مسئول، مسیرهای پرخطر توسط نیروهای انتظامی مسدود شد و ساکنان منطقه تنگه چهل‌چای به‌موقع از محدوده جنگلی خارج شدند؛ اقداماتی که در جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی نقش داشت.

وی همچنین از آمادگی اعضای مدیریت بحران و امکانات شهرداری‌ها برای مدیریت ورود سیلاب به مناطق شهری قدردانی کرد.

آمادگی ۷۵ درصد نانوایی‌های مینودشت برای استفاده از سوخت دوم

فرماندار مینودشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از تورم، تأمین کالا در سطح شهرستان با مشکل جدی مواجه نیست و فعالیت گشت‌های نظارتی و تنظیم بازار برای مدیریت شرایط ادامه دارد.

مصطفی لو افزود: در حوزه آمادگی برای مدیریت محدودیت‌های احتمالی انرژی، پنج مرحله مانور با هدف آماده‌سازی واحدهای خبازی برگزار شده و حدود ۷۵ درصد نانوایی‌های شهرستان به تجهیزات لازم برای استفاده از سوخت دوم مجهز شده‌اند.

مصطفی‌لو همچنین با اشاره به مدیریت تجمعات شبانه در شهرستان، هماهنگی میان اعضای شورای تأمین، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و امام جمعه را از عوامل مؤثر در مدیریت شرایط دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی تأکید کرد.

پیگیری جبران خسارات سیل از طریق ستاد مدیریت بحران کشور

در ادامه این جلسه، مسئولان استانی با اشاره به وقوع بارندگی‌های شدید و سیلاب در ۱۲ شهرستان گلستان، بر ضرورت مستندسازی و اعلام دقیق خسارات برای پیگیری اعتبارات جبرانی تأکید کردند.

بر این اساس، از فرماندار مینودشت خواسته شد خسارات واردشده به بخش‌های راهداری و حمل‌ونقل، کشاورزی، ابنیه، آب، مخابرات و فاضلاب را جمع‌آوری و به ستاد مدیریت بحران استان منعکس کند تا پیگیری‌های لازم از طریق ستاد مدیریت بحران کشور انجام شود.

همچنین مقرر شد خسارات بخش کشاورزی به اداره‌کل جهاد کشاورزی استان و آسیب‌های جاده‌ای به دستگاه‌های متولی راهداری و حمل‌ونقل اعلام شود تا زمینه تأمین اعتبارات جبرانی و حمایت از کشاورزان خسارت‌دیده فراهم شود.