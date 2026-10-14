به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بارش باران، طغیان رودخانه و جاری شدن سیلاب در روزهای گذشته، ایمنی تردد در محور مینودشت به قلعه‌قافه را به خطر انداخت و به همین دلیل این مسیر تا زمان ایمن‌سازی مسدود شد.

وی افزود: با تلاش نیروهای راهداری و انجام عملیات لازم، این محور بازگشایی شده و تردد در آن امکان‌پذیر است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های فصلی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

مصدقی همچنین با اشاره به ادامه عملیات بازسازی و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده از سیلاب در محورهای استان، تأکید کرد: با توجه به فعالیت ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین در مسیرهای آسیب‌دیده، رانندگان و ساکنان منطقه باید ضمن توجه به توصیه‌های مأموران راهداری، با احتیاط و صبر و حوصله تردد کنند.