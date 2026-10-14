۲۱ کیلومتر دیگر از بزرگراه اردبیل - سرچم زیر بار ترافیک رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر چهارشنبه با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، استانداد اردبیل، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس، امروز فاز نخست قطعه ۷ باند دوم بزرگراه اردبیل ـ سرچم به طول ۲۱ کیلومتر به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با ارزش روز ۶۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است. و با بهره‌برداری از این قطعه، مجموع مسیر چهارخطه‌شده بزرگراه اردبیل ـ سرچم به ۷۴ کیلومتر رسید.

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تخصیص یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای اجرای طرح چهارخطه‌کردن این محور، از پیگیری تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر از محل ماده ۵۶ و از طریق یکی از بانک‌ها خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است تا پایان امسال، ۹۰ کیلومتر از این مسیر در قالب بزرگراه زیر بار ترافیک قرار گیرد.

وی افزود: در جریان این سفر، عملیات آسفالت‌ریزی هفت کیلومتر از قطعه ۳ و عملیات زیرسازی و آسفالت شش کیلومتر از قطعه ۴ بزرگراه اردبیل ـ سرچم نیز مورد بازدید قرار گرفت. حدود ۲۴ کیلومتر از قطعه ۴ در قالب دو قرارداد تکمیلی و با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجراست.