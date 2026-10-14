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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

موضع‌گیری البوسعیدی درباره توافق تنگه هرمز

موضع‌گیری البوسعیدی درباره توافق تنگه هرمز

وزیر خارجه عمان اعلام کرد که دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز با ایران به نتایج گفتگوهای میان تهران و واشنگتن بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد که دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز با ایران به نتایج گفتگوهای میان تهران و واشنگتن بستگی دارد.

البوسعیدی در کنفرانسی مطبوعاتی در اسلام آباد گفت که گفتگوها درباره توافق هرمز پایان یافته است؛ اما نهایی شدن ترتیبات به نتایج گفتگوهای ایران و آمریکا و دیگر مسائل باقی مانده بستگی دارد.

وی بیان کرد که با ایران بر سر ترتیبات موقت توافق صورت گرفته است و این توافق تا نتایج گفتگوهای آمریکا و ایران ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که البوسعیدی سه شنبه برای انجام سفری دو روزه وارد اسلام آباد شده است.

صبح امروز وزارت خارجه پاکستان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از گفتگوی محمد اسحاق دار و بدر البوسعیدی وزرای خارجه پاکستان و عمان خبر داد.

کد مطلب 6978156

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