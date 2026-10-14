دریای مازندران امسال جان ۳۳ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: از ابتدای خرداد تا پایان شهریور امسال، ۳۳ نفر در سواحل دریای استان بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند که ۲۹ نفر از آنان مرد و چهار نفر زن بودند.

وی افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد ۷۲ درصد جان‌باختگان غیربومی بوده‌اند؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر مسافران به هشدارهای ایمنی و شناخت مناطق مجاز برای شنا را دوچندان می‌کند.

رئیس پزشکی قانونی مازندران با اشاره به پراکندگی موارد غرق‌شدگی در شهرستان‌های ساحلی استان گفت: نوشهر با هشت مورد، بابلسر با هفت مورد و رامسر با شش مورد، بیشترین آمار مرگ ناشی از غرق‌شدگی را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته عباسی، در شهرستان‌های ساری، جویبار، نکا و چالوس مورد فوت ناشی از غرق‌شدگی در بازه زمانی یادشده گزارش نشده است.

وی افزود: بررسی زمانی آمارها حاکی از آن است که تیرماه با ثبت ۱۶ مورد غرق‌شدگی، بیشترین سهم را در میان ماه‌های اجرای طرح دریا داشته است. در مقابل، خردادماه با دو مورد، کمترین تعداد جان‌باختگان را به ثبت رسانده است.

عباسی با اشاره به گروه‌های سنی قربانیان تصریح کرد: بیشترین موارد غرق‌شدگی مربوط به افراد ۱۱ تا ۲۰ ساله با ۱۵ نفر بوده است؛ در حالی که کودکان زیر ۱۰ سال با دو مورد، کمترین تعداد جان‌باختگان را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه شماری از قربانیان با وجود هشدارها و توصیه‌های ایمنی، مناطق خارج از محدوده‌های ایمن‌سازی‌شده را برای شنا انتخاب کرده بودند، رعایت ضوابط ایمنی و پرهیز از شنا در مناطق ممنوعه و فاقد ناجی غریق را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از این حوادث دانست.

رئیس پزشکی قانونی مازندران همچنین با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی، امدادی و رسانه‌ها در کاهش آمار غرق‌شدگی، همراهی استاندار و پیگیری‌های معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در ساماندهی سواحل را از عوامل مؤثر در هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول برشمرد.

وی افزود: برگزاری نشست‌های هماهنگی، پایش مستمر وضعیت سواحل، تقویت آمادگی نیروهای امدادی و اطلاع‌رسانی درباره نقاط پرخطر و مناطق ممنوعه، در افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه مسافران به هشدارهای ایمنی نقش داشته است.

عباسی با تأکید بر اینکه صیانت از جان شهروندان و مسافران باید اولویت اصلی دستگاه‌های مسئول باشد، خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی به‌عنوان مرجع تخصصی ثبت و بررسی فوت‌های ناشی از غرق‌شدگی، آمارهای این حوزه را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و کاهش ثبت‌شده در تابستان امسال، ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه و تقویت مدیریت یکپارچه سواحل را یادآور می‌شود.