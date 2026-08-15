به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ولی‌زاده صبح شنبه در ستاد ساماندهی سواحل شهرستان، با اشاره به آمار حوادث دریایی در تعطیلات سه‌روزه اخیر اظهار کرد: طی روزهای چهارشنبه ۲۱، پنجشنبه ۲۲ و جمعه ۲۳ مرداد، ۳۹ نفر در سواحل بابلسر و بخش بهنمیر از خطر غرق‌شدگی نجات پیدا کردند.

وی افزود: از مجموع افراد نجات‌یافته، ۲۹ نفر در محدوده سواحل شهر بابلسر و ۱۰ نفر در سواحل بخش بهنمیر دچار حادثه شده بودند.

فرماندار بابلسر ادامه داد: در سواحل شهر بابلسر، ۲۸ نفر از نجات‌یافتگان مرد و پسر و یک نفر دختر بودند. چهار نفر از این افراد نیز کمتر از ۱۸ سال داشتند که شامل دو کودک ۱۲ ساله، یک نوجوان ۱۵ ساله و یک نوجوان ۱۷ ساله بودند.

ولی‌زاده درباره حوادث ثبت‌شده در سواحل بهنمیر نیز گفت: از ۱۰ نفری که در این محدوده نجات یافتند، هفت نفر مرد و سه نفر زن بودند.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت گشت‌های شبانه ناجیان غریق تصریح کرد: هشت مورد از عملیات نجات در سواحل بهنمیر در ساعات رسمی فعالیت ناجیان انجام شد و دو نفر نیز خارج از این ساعات و در جریان گشت شبانه شناسایی و از خطر غرق‌شدگی نجات یافتند.

رئیس ستاد ساماندهی سواحل بابلسر با بیان اینکه تعطیلات اخیر با حضور گسترده مسافران در نوار ساحلی شهرستان همراه بود، از تلاش شبانه‌روزی ناجیان غریق، نیروهای امدادی و سایر عوامل مستقر در سواحل قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: واکنش سریع نیروهای امدادی و ناجیان غریق، به‌ویژه در جریان گشت‌های شبانه، مانع از وقوع حوادث تلخ‌تر و از دست رفتن جان مسافران و شهروندان شد.

ولی‌زاده در ادامه از مردم و مسافران خواست برای پیشگیری از حوادث احتمالی، هشدارهای ناجیان غریق و تابلوهای ایمنی را جدی بگیرند و تنها در محدوده‌های تعیین‌شده و تحت پوشش ناجیان اقدام به شنا کنند.

فرماندار بابلسر همچنین بر پرهیز از ورود به مناطق ممنوعه و خطرآفرین و خودداری از شنا در ساعات خارج از زمان فعالیت ناجیان تأکید کرد و گفت: همکاری مردم با نیروهای امدادی و رعایت نکات ایمنی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و حفظ جان افراد داشته باشد.