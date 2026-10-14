نیمه اول بازی پرسپولیس و خیبر بدون گل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال خیبر خرم آباد و پرسپولیس از ساعت ۱۷:۰۵ امروز چهارشنبه از بازی های معوقه هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد که نیمه اول این مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل همراه بود.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف، علی علیپور، ایگور سرگیف.

ترکیب خیبر خرم‌آباد:

محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، فردین یوسفی، عیسی مرادی، حسین شنانی، مسعود محبی، حمید حاجی‌آقایی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی، ابوذر صفرزاده و اسماعیل بابایی.

شروع هیحانی خیبر در ورزشگاه مملو از جمعیت

بازی دو تیم با استقبال پرشور هواداران دو تیم در استادیوم تختی خرم آباد آغاز شد. استفاده از دودزاهای سبز به رنگ پیراهن خیبر موجب شده بود تا اتمسفر ورزشگاه کاملا دستخوش هیجان ویژه ای قرار بگیرد. همین هیجان به خیبر کمک کرد تا دقایق ابتدایی مسابقه تسلط کامل بر توپ و میدان داشته باشد.

نفوذهای عرفان قهرمانی در ۵ دقیقه ابتدایی باعث شد تا مدافعان پرسپولیس دو بار برای دفع توپ به زحمت بیفتند اما هیچ کدام تاثیری روی دروازه پیام نیازمند نگذاشت تا رفته رفته از تلاش های تهاجمی میزبان کاسته و پرسپولیس با آرامش بیشتری کار را دنبال کند.

خیبر در دقیقه ۱۳ هم روی شوت عیسی مرادی و برخورد آن به مدافع پرسپولیس توانست به کرنر برسد اما نتوانست از آن استفاده کند. حرکت دقیقه ۳۷ اوستون ارونوف در محوطه جریمه خیبر با سرنگونی او همراه شد تا داور اعلام ضربه پنالتی کند اما بازبینی صحنه نشان داد خطایی روی هافبک ازبکستانی پرسپولیس رخ نداده تا بازی را ادامه دهد.

پرسپولیس در دقیقه ۴۲ بار دیگر توسط ارونوف و سانتر او به سرگیف صاحب موقعیت شد اما این بار مهاجم ازبک ها در زدن ضربه آخر شانس نیاورد تا بازی در نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.