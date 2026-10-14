مشایخی: کشاورزی محور سند توسعه میانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی عصر چهارشنبه در جشن شکرگزاری برداشت برنج شهرستان میانه با اشاره به جایگاه کشاورزی در برنامه توسعه این شهرستان اظهار کرد: برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت میانه عمدتاً بر پایه ظرفیت‌های کشاورزی و زیربخش‌های آن تدوین شده است و همه دستگاه‌های مرتبط تلاش می‌کنند با هم‌افزایی و استفاده از این ظرفیت‌ها، مسیر توسعه شهرستان را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه تبدیل برنج به یکی از محورهای توسعه میانه حاصل تلاش شالیکاران و مجموعه دستگاه‌های مسئول است، افزود: پایداری تولید برنج یکی از مطالبات جدی شهرستان به شمار می‌رود و تحقق آن مستلزم حمایت از کشاورزان، رفع موانع تولید و تکمیل زنجیره ارزش این محصول است.

مشایخی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در فرآوری برنج میانه تصریح کرد: واحدهای برنج‌کوبی شهرستان از تجهیزات مدرن و پیشرفته برخوردارند و کیفیت فعالیت آن‌ها به‌گونه‌ای است که حتی شلتوک تولیدشده در مناطق شمالی کشور نیز برای فرآوری به میانه منتقل می‌شود. با این حال، برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود باید در زمینه برندسازی، توسعه بازار، صادرات و راه‌اندازی صنایع جانبی اقدامات بیشتری انجام شود و بخش خصوصی نیز از حمایت‌های استانی و ملی برخوردار شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه همچنین تکمیل زنجیره تولید سیب را از دیگر ضرورت‌های بخش کشاورزی شهرستان دانست و گفت: راه‌اندازی و تکمیل واحد کنسانتره سیب می‌تواند به افزایش ارزش افزوده این محصول کمک کند و لازم است حمایت‌های موردنیاز برای تحقق این هدف انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی همواره با مخاطرات طبیعی مواجه است و بیمه محصولات می‌تواند از خسارت‌های اقتصادی به کشاورزان بکاهد. شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، از جمله برنج، نیز برای شفافیت در زنجیره تولید، ارتقای کیفیت و توسعه بازار ضروری است.

مشایخی در ادامه با اشاره به مسائل زیرساختی بخش کشاورزی میانه اظهار کرد: مطالعات مربوط به شوری آب یکی از رودخانه‌های شهرستان انجام شده و تکمیل اقداماتی مانند زهکشی و پیگیری راهکارهای اجرایی برای رفع این مشکل همچنان ضرورت دارد. همچنین با توجه به تنوع کشت در پایاب سد آیدوغموش، تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان این منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را از دیگر مسائل مهم شهرستان برشمرد و افزود: نیاز بخش کشاورزی به گازوئیل صرفاً به فصل کاشت و برداشت محدود نمی‌شود و فعالیت‌های تولیدی در طول سال، از جمله کشت‌های پاییزه، به تأمین مستمر سوخت نیاز دارند. میانه در حوزه پرورش مرغ گوشتی رتبه نخست استان و در آبزی‌پروری رتبه دوم را دارد و تداوم فعالیت این بخش‌ها نیز مستلزم تأمین سوخت موردنیاز است.

فرماندار ویژه میانه با تأکید بر ضرورت حمایت از برنامه‌های جهش تولید گفت: افزایش تولید و تأمین پایدار امنیت غذایی، از مؤلفه‌های اساسی استقلال و امنیت کشور است و تحقق این هدف به همکاری دستگاه‌های اجرایی، حمایت از کشاورزان و تقویت زیرساخت‌های تولید نیاز دارد.

وی در پایان با اشاره به انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به‌عنوان مدیر برتر کشاورزی کشور، این موفقیت را حاصل تلاش مجموعه فعالان بخش کشاورزی دانست و بر نقش مؤثر کشاورزان، مدیران و کارشناسان در دستیابی به دستاوردهای این بخش تأکید کرد.