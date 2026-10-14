به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی عصر چهارشنبه در جشن شکرگزاری برداشت برنج شهرستان میانه با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان این محصول اظهار کرد: برنج میانه از محصولات مهم کشاورزی منطقه به شمار می‌رود و شیوه کشت آن با برخی مناطق شمالی کشور تفاوت دارد؛ به‌گونه‌ای که مصرف آب در این روش‌ها به‌مراتب کمتر است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی کشت برنج در میانه افزود: قدمت تولید این محصول در شهرستان دست‌کم به ۱۵۰ سال می‌رسد و چنین ظرفیتی نباید نادیده گرفته شود؛ بلکه حفظ و تقویت آن به حمایت‌های مؤثر و مستمر نیاز دارد.

نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت‌های قانونی کشت برنج در خارج از استان‌های شمالی کشور در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه عنوان کرد: این محدودیت در سال ۱۴۰۰ با پیگیری و همراهی برخی نمایندگان مجلس لغو شد.

اسماعیلی تأکید کرد: با توجه به پیشینه کشت برنج در میانه و ظرفیت اقتصادی این محصول، حمایت از تولیدکنندگان باید به‌صورت عملی دنبال شود.

ضرورت برندسازی برنج میانه و توسعه صنایع تبدیلی

وی با اشاره به گردش مالی پنج هزار میلیارد تومانی برنج در میانه گفت: با توجه به فعالیت حدود سه هزار برنج‌کار و ظرفیت اقتصادی این محصول، برنامه‌ریزی برای برندسازی برنج میانه و عرضه آن با هویت مشخص در بازار ضروری است.

اسماعیلی سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را از نیازهای مهم شهرستان دانست و افزود: صنایع مرتبط با فرآوری برنج و سیب باید مورد توجه ویژه قرار گیرند تا ضمن افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، زمینه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز فراهم شود.

نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روش‌های نوین کشت برنج خاطرنشان کرد: روش پادلینگ از شیوه‌هایی است که در میانه برای کاهش مصرف آب در کشت برنج مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند با بررسی‌های کارشناسی و متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف، به‌عنوان الگویی برای توسعه کشت کم‌آب‌بر در کشور بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین آب کشاورزی در برخی مناطق شهرستان اظهار کرد: موضوع شوری آب یکی از رودخانه‌های میانه و تأمین آب مورد نیاز برای کشت برنج را پیگیری خواهم کرد.

اسماعیلی در پایان بر ضرورت رفع موانع تولید و حمایت عملی از شالیکاران تأکید کرد و گفت: حفظ ظرفیت‌های تولید برنج در میانه و تقویت جایگاه اقتصادی این محصول، مستلزم توجه به نیازهای کشاورزان و فراهم‌کردن زمینه توسعه بازار و صنایع وابسته است.