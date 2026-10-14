به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذرتاج، الهام علی‌اف، رئیس‌ جمهور جمهوری آذربایجان با اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم کودک کش صهیونیستی در باکو دیدار و رایزنی کرد.

در جریان این دیدار، اسحاق هرتزوگ ریاست باکو بر «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» (سیکا) را به این کشور تبریک گفت.

رئیس رژیم صهیونیستی از اقدامات انجام‌شده در دوران ریاست جمهوری آذربایجان برای گسترش همکاری‌های عملی و تقویت تدابیر اعتمادساز در چارچوب سیکا، به نیکی یاد کرد و آن‌ها را ستود.

در این دیدار، طرفین در خصوص روابط دوجانبه و همچنین مسائل موجود در دستور کار بین‌المللی و منطقه‌ای، به تبادل نظر پرداختند.