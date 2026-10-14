۱۵۰ شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی آرانی در حاشیه آیین بهره‌برداری از تجهیزات با تکنولوژی پیشرفته (High-Technology) آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی اظهار کرد: در تعاملات با دولت و مجلس شورای اسلامی، ۸۵ پروژه عمرانی در سراسر کشور تعریف شد که تلاشمان این است که این پروژه‌ها کمتر از یک سال به چرخه خدمت‌رسانی وارد شوند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد:‌ اگرچه محدودیت‌های مالی فراوانی به دلیل تحریم و شرایط جنگی در کشور وجود دارد اما با عزم و اراده دولت، مجلس و قوه قضاییه این پروژه‌ها در راستای تکریم مردم و دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی قانونی و خدمت رسانی مطلوب، در کشور آغاز شده است که بخشی از این پروژه ها تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.

به گفته وی، سازمان پزشکی قانونی کشور دارای بیش از چهار هزار پرسنل و بیش از ۴۷۰ مرکز در سراسر کشور است.

مسجدی آرانی در خصوص میزان کمبود نیروی انسانی در این سازمان گفت‌: در سال گذشته ۵۳۸ مجوز استخدامی از سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم و در حال جذب این تعداد هستیم، اگرچه این تعداد کفایت نمی‌کند اما برای دریافت مجوزهای بیشتر و جذب نیرو در همه شهرستانها تلاش می شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص استفاده از ظرفیت نخبگانی در پزشکی قانونی بیان کرد: نخبگانی که نمی‌خواهند در پزشکی قانونی به عنوان پزشک یا در حوزه آزمایشگاهی فعالیت داشته باشند، می توانند در مرکز تحقیقات فعالیت داشته باشند و در جشنواره‌های «سرنخ» و ایده‌های جدید و خلاقانه خود را که مرتبط با پزشکی قانونی یا مرتبط با حوزه نظام سلامت خود هستند، ارائه دهند.