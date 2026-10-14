به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی گلستان، پس از درازنو، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با ۱۰ درجه و گنبدکاووس با ۱۴ درجه سانتی‌گراد از خنک‌ترین نقاط استان بودند.

در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان، پس از آق‌قلا با دمای ۳۰ درجه، انبارالوم، بندرگز و هاشم‌آباد با ثبت دمای بیشینه ۲۹ درجه سانتی‌گراد در رده نقاط گرم استان قرار گرفتند.

همچنین بیشینه دمای ثبت‌شده در گرگان، پارک ملی گلستان، گنبدکاووس، مراوه‌تپه و اینچه‌برون به ۲۸ درجه سانتی‌گراد رسید.

بر اساس این گزارش، دمای بیشینه در کلاله، مینودشت، علی‌آبادکتول و کارکنده ۲۷ درجه و در درازنو ۲۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، وضعیت تغییرات دمایی مناطق مختلف گلستان را در شبانه‌روز گذشته نشان می‌دهد.