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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

آق‌قلا گرم‌ترین و درازنو خنک‌ترین نقطه گلستان شد

آق‌قلا گرم‌ترین و درازنو خنک‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان- بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، آق‌قلا با ثبت دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و درازنو با دمای ۹ درجه خنک‌ترین نقطه استان در روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی گلستان، پس از درازنو، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با ۱۰ درجه و گنبدکاووس با ۱۴ درجه سانتی‌گراد از خنک‌ترین نقاط استان بودند.

در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان، پس از آق‌قلا با دمای ۳۰ درجه، انبارالوم، بندرگز و هاشم‌آباد با ثبت دمای بیشینه ۲۹ درجه سانتی‌گراد در رده نقاط گرم استان قرار گرفتند.

همچنین بیشینه دمای ثبت‌شده در گرگان، پارک ملی گلستان، گنبدکاووس، مراوه‌تپه و اینچه‌برون به ۲۸ درجه سانتی‌گراد رسید.

بر اساس این گزارش، دمای بیشینه در کلاله، مینودشت، علی‌آبادکتول و کارکنده ۲۷ درجه و در درازنو ۲۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، وضعیت تغییرات دمایی مناطق مختلف گلستان را در شبانه‌روز گذشته نشان می‌دهد.

کد مطلب 6978352

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