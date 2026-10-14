به گزارش خبرنگار مهر، مجید دو هندو، شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه، با بیان اینکه «ما وارثان شهدا هستیم»، اظهار کرد کسانی که حوادث و رخدادهای تاریخی را ندیده یا نشنیده‌اند، می‌توانند با مراجعه به منابع و بررسی آن‌ها از جزئیات این رویدادها آگاه شوند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به نامه امام خمینی(ره)، خطاب به گورباچوف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، اظهار کرد: امام بزرگوار در نامه استثنایی و الهی خود خطاب به گورباچوف، رهبر کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و قدرت عظیم شرق و غرب، نوشتند: «من صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم را می‌شنوم.»

وی با بیان اینکه اسلام ناب محمدی تنها راه کمک به بشریت است، ادامه داد: امام شهید ما در صحبت آخر فرمودند : «گر کشور عزیز ایران مورد تجاوز قرار بگیرد، مردم مبعوث می‌شوند».

دو هندو با اشاره به حضور مستمر مردم در خیابان‌ها، حضور آنان را مایه اقتدار کشور و عاملی تعیین کننده در برابر دشمن توصیف کرد و گفت: در تاریخ، چنین مردمانی ماندگارند؛ مردمانی که حدود هشت ماه همچنان در خیابان هستند و چنان درسی به دشمن داده‌اند که اگر مبعوث شوند، کار را تمام می‌کنند.

نذورات مردمی پشتوانه بازسازی عتبات مقدسه است

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با تأکید بر اهمیت نذورات و کمک‌های مردمی به ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: مشارکت مردم، پشتوانه اجرای طرح‌های بازسازی، مرمت و توسعه عتبات مقدسه و فراهم کردن امکانات زیارتی است.

وی افزود: نذورات و کمک‌های مردمی، افزون بر یاری‌رساندن به پیشبرد این طرح‌ها، جلوه‌ای از ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) و مشارکت آنان در حفظ و آبادانی اماکن مقدس به شمار می‌رود.

دو هندو با اشاره به پیشینه مردم گیلان در ساخت عتبات مقدسه اظهار کرد: نخستین کسانی که از ایران افتخار مشارکت در ساخت حرم آقا عبدالله را پیدا کردند، امیر دیلمی از آل‌بویه بودند که این نشان می‌دهد که مردم گیلان تا چه اندازه اهل‌بیت دوست هستند.

وی تسهیل زیارت و ایجاد امکانات برای زائران، ایجاد حرمین شریف و مرمت و احیای نقاط آسیب‌دیده و خطر آفرین را از ضرورت های فعالیت ستاد توسعه عتبات عالیات برشمرد. و گفت: ۸۰ درصد صحن حرم امام حسین(ع) و صحن عقیله با کمک مردم ایران، شیعیان جهان انجام شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان بر نقش مشارکت عمومی در تداوم طرح‌های زیارتی و بازسازی تأکید کرد و گفت: کمک‌های مردم و شیعیان جهان زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های چون صحن عقیله و توسعه امکانات زیارتی در عتبات مقدسه است.