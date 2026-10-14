کشف ۹۶۸ قلم کالای احتکاری در پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان پاوه در جریان بازرسی از یک واحد صنفی، مقادیری مواد شوینده و خوراکی احتکارشده را شناسایی و ضبط کردند.

رسیدگی به این موضوع پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری حجم قابل توجهی از کالاهای احتکاری در یک واحد صنفی آغاز شد و مأموران پلیس امنیت عمومی بررسی‌های لازم را در دستور کار قرار دادند.

نیروهای انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل موردنظر را شناسایی کرده و پس از هماهنگی‌های لازم، بازرسی از آن را انجام دادند.

در جریان این بازرسی، ۹۶۸ قلم کالای احتکاری شامل ۴۳۶ قلم مواد شوینده و ۵۳۲ قلم مواد خوراکی کشف شد. ارزش این اقلام یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.

در پی کشف این کالاها، واحد صنفی مربوطه پلمب شد و پرونده‌ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.