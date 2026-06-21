کشف محموله بیش از ۳ میلیارد ریالی ارزاق عمومی احتکار شده در آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی بخش لوندویل شهرستان آستارا در راستای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، با انجام اقدامات پلیسی و رصدهای میدانی، یک واحد صنفی متخلف را که اقدام به دپوی غیرقانونی و احتکار کالا کرده بود، شناسایی کردند.

مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از محل موردنظر، اقلامی شامل ۶۰ کیلوگرم برنج، ۲۰۰ کیلوگرم شکر، ۲۰۰ کیلوگرم انواع حبوبات، ۲ هزار و ۱۶۰ عدد تخم‌مرغ، ۲۵۰ کیلوگرم قند، ۴۰۰ بسته ماکارونی و ۳۱۷ بطری انواع مواد شوینده و بهداشتی را کشف کردند.

ارزش ریالی این محموله کشف‌شده بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال برآورد شده است. در همین راستا، متهم ۵۳ ساله این پرونده به همراه مدارک موجود، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا معرفی شد.