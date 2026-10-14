https://mehrnews.com/x3dkvm ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۶ کد مطلب 6978449 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۶ تجلی حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۸ تجدید عهد با رهبری اراک-اراک- در این ویدئو حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۸ تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6978449 کپی شد مطالب مرتبط یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۹ حماسه و ایستادگی اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم محلات در شب ۲۲۹ تجدیدعهد با رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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