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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۶

تجلی حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۸ تجدید عهد با رهبری

تجلی حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۸ تجدید عهد با رهبری

اراک-اراک- در این ویدئو حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۸ تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6978449

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