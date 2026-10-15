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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۱

تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۹ حماسه و ایستادگی

تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۹ حماسه و ایستادگی

خمین - در این ویدئو تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۹ حماسه و ایستادگی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6979154

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