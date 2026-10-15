https://mehrnews.com/x3dkMK ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6979154 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۱ تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۹ حماسه و ایستادگی خمین - در این ویدئو تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۹ حماسه و ایستادگی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6979154 کپی شد مطالب مرتبط تجلی حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۸ تجدید عهد با رهبری تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۸ حماسه و ایستادگی شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۰ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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