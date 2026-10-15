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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۱

اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم محلات در شب ۲۲۹ تجدیدعهد با رهبری

اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم محلات در شب ۲۲۹ تجدیدعهد با رهبری

محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم محلات در شب ۲۲۹ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6979160

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