https://mehrnews.com/x3dkMR ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6979160 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۱ اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم محلات در شب ۲۲۹ تجدیدعهد با رهبری محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم محلات در شب ۲۲۹ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6979160 کپی شد مطالب مرتبط تجلی حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۸ تجدید عهد با رهبری شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۰ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۸ حماسه و ایستادگی ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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