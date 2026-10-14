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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۴

تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۸ حماسه و ایستادگی

تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۸ حماسه و ایستادگی

خمین- در این ویدئو تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۸ حماسه و ایستادگی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6978453

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