https://mehrnews.com/x3dkvr ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6978453 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۸ حماسه و ایستادگی خمین- در این ویدئو تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۸ حماسه و ایستادگی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6978453 کپی شد مطالب مرتبط یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۹ حماسه و ایستادگی اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم محلات در شب ۲۲۹ تجدیدعهد با رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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