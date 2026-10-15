کشف ۲ تن چوب جنگلی غیرمجاز در نور

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات حفاظتی برای مقابله با قاچاق چوب و صیانت از عرصه‌های جنگلی مازندران اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در شهرستان‌های مختلف استان با تشدید نظارت‌ها و کنترل مراکز مرتبط با نگهداری و جابه‌جایی چوب‌آلات، اقدامات لازم را برای شناسایی تخلفات انجام می‌دهند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها، با دستور دادستان عمومی و انقلاب بخش چمستان، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور به همراه نیروهای حفاظتی پارک جنگلی و مأموران یگان امداد نیروی انتظامی، در جریان گشت‌زنی و سرکشی از کارگاه‌های چوب‌بری، موفق به کشف ۲ تن چوب‌آلات جنگلی غیرمجاز در یک کارگاه واقع در روستای عباسکلا شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری ادامه داد: محموله کشف‌شده توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور انتقال یافت.

باقری همچنین به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل هیزم جنگلی در شهرستان بهشهر اشاره کرد و گفت: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان در جریان کنترل خودروهای حامل چوب‌آلات در محدوده کارخانه سلولزی، کامیونی را شناسایی کردند که پنج استر هیزم جنگلی را در پوشش محموله باغی حمل می‌کرد.

وی بیان کرد: پس از شناسایی محموله، هیزم‌های جنگلی به نفع دولت توقیف شد و کامیون حامل نیز با دستور دادستان شهرستان بهشهر به پارکینگ انتقال یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با اشاره به اهمیت نظارت بر حمل‌ونقل و نگهداری فرآورده‌های جنگلی، بر تداوم اقدامات حفاظتی برای مقابله با تخلفات مرتبط با منابع طبیعی تأکید کرد.